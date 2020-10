Mỹ nam Đông Cung bị 'tóm sống' ảnh hẹn hò khách sạn qua đêm với nữ đồng nghiệp kém tuổi

Theo thông tin từ Sina, sáng 14/10 paparazzi xứ Trung đã tung ra loạt hình ảnh cùng video bằng chứng và thông tin hẹn hò của một cặp đôi mới toanh trong làng giải trí Hoa Ngữ khiến mạng xã hội dậy sóng.

Rất nhiều người đã dự đoán đúng dựa trên tin đồn cách đây 2 hôm được blogger tung ra, 2 nhân vật chính bị khui ra lần này không ai khác chính là mỹ nam phim Đông Cung Trần Tinh Húc và nữ diễn viên trẻ Trương Tịnh Nghi.

Được biết, Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi đang đóng cùng nhau trong bộ phim mới có tên Nhất Kiến Khuynh Tâm. Theo loạt ảnh và thông tin đưa ra, sau khi hoàn thành công việc Trương Tịnh Nghi đã trở về phòng khách sạn đã đặt trước, sau đó Trần Tinh Húc cũng xuất hiện tại phòng của nữ diễn viên.

Đứng đợi một lúc, mỹ nam Đông Cung được mở cửa cho vào, sau đó anh đã ở lại đây 3 tiếng, đến 2h sáng mới rời đi. Điều đáng nói, ngày hôm sau anh lại tiếp tục xuất hiện tại cửa phòng Trương Tịnh Nghi và mặc đúng bộ đồ ngày hôm trước. Đứng bấm điện thoại một lúc, phòng nữ diễn viên mở ra, anh ở bên trong 3 tiếng rồi mới rời đi.

Ngay sau thông tin này, Sina đã liên lạc với 2 diễn viên nhưng chưa ai phản hồi. Tuy nhiên, từ những bằng chứng này không ít người khẳng định Trần Tinh Húc đang có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với nữ diễn viên kém 3 tuổi Trương Tịnh Nghi.

Nam diễn viên Trần Tinh Húc sinh năm 1996, anh nổi tiếng nhờ vai nam chính trong phim Đông Cung đóng cùng Bành Tiểu Nhiễm. Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999 và đến giờ vẫn chưa có bộ phim nào nổi bật.

Cả hai cùng tham gia phim Nhất Kiến Khuynh Tâm, đóng máy cách đây chưa lâu. Do đó, nhiều người cho rằng cả hai hợp tác chung nên đã nảy sinh tình cảm, làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật".

Nhất Kiến Khuynh Tâm là bộ phim dân quốc lấy bối cảnh những năm 1926 tại Thượng Hải kể về cô gái nhà giàu Mộc Uyển Khanh (Trương Tịnh Nghi) mang theo tro cốt của mẹ ruột về nước chôn cất. Sau đó, cô vô tình quen biết thiếu soái của Đàm gia - Đàm Huyền Lâm (Trần Tinh Húc) và tư lệnh Việt thành Từ Quang Diệu (Lâm Ngạn Tuấn).

Bộ phim dự kiến lên sóng vào đầu năm sau.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ