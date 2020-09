Trang phục, cách trang điểm, làm tóc của `Mulan` ghi điểm mạnh, mặc lời khen chê nội dung diễn xuất

Your browser does not support HTML5 video.

Thanh niên lao đầu vào xe ô tô như muốn tự sát khiến tài xế phanh cháy đường cũng không cứu được

Nam thanh niên từ của hàng nột thất đi ra, bất ngờ băng qua đường và lao thẳng vào đầu xe 16 chỗ đang đi tới khiến cho tài xế dù phanh cháy đường vẫn húc văng thanh niên bay xa 5m bất tỉnh nhân sự.