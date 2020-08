Trang web YG Select chính thức mở bán trang sức BLACKPINK "xinh xỉu" khiến BLINK đứng ngồi không yên

Không hề quá khi nói hiện BLACKPINK là nhóm nhạc nữ được yêu thích hàng đầu tại Hàn Quốc và đang nhen nhóm với nhiều dự định "Mỹ tiến". Nhóm sở hữu lượng người hâm mộ "khủng" đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng hàng loạt bản hit đình đám kết hợp cùng các ca sĩ quốc tế như Lady Gaga, Dua Lipa,...và mới nhất là Selena Gomez trong màn “song kiếm hợp bích” cho ca khúc mới "Ice Cream".

Màn comeback hoành tráng của BLACKPINK kết hợp cùng Selena Gomez.

Hòa cùng sự kiện BLACKPINK comeback, YG Entertainment cho ra mắt dòng sản phẩm trang sức cộp mác BLACKPINK cực xinh và lấp lánh ngay lập tức "hớp hồn" các BLINK. Bộ phụ kiện được sản xuất với sự hợp tác của thương hiệu trang sức Clave de J và toàn bộ đều được phủ một lớp màu vàng hồng hoặc vàng trắng.





Dây chuyền hình trái tim

Chiếc vòng cổ ngọt ngào này là sản phẩm đầu tiên được YG lựa chọn cho ra mắt. Với hai màu bạc và vàng hồng (rose gold), chiếc dây chuyền được thiết kế dưới hình dạng trái tim, mặt trước khắc logo viết tắt của BLACKPINK, mặt sau khắc tên 4 thành viên trong nhóm.

Cận cảnh dây chuyền trái tim.

Sợi dây chuyền này có chiều dài 45cm và được làm bằng bạc 925 có mức giá 66,000 KRW (khoảng 1,3 triệu VNĐ). Sản phẩm này sẽ phù hợp cho những BLINK theo phong cách nữ tính, dịu dàng.

Dây chuyền hình tròn

Đối với những BLINK không chuộng phong cách bánh bèo thì mặt dây chuyền tròn rỗng ở giữa như một chiếc bánh donut mini sẽ là sự lựa chọn tinh tế hơn. Điều độc đáo là logo Blackpink được khắc ở mặt sau của chiếc vòng cổ, vì vậy bạn có thể đeo chúng mà không ngại bị đánh giá.

Vòng cổ tròn thiết kế theo phong cách minimal.

Chiếc vòng dài 55cm dài hơn mẫu hình trái tim nhưng vì thiết kế đơn giản hơn nên có giá dễ chịu hơn là 55,000 KRW (khoảng 1,07 triệu VNĐ).

Lắc tay dây mảnh charm trái tim

Chiếc lắc tay thanh tao với thiết kế tinh tế, mong manh sẽ làm nên bộ đôi tuyệt vời với mẫu dây chuyền hình trái tim. Cùng có thiết kế giống nhau với logo BLACKPINK đằng trước và khắc tên các thành viên ở mặt sau, sản phẩm này có giá 55,000 KRW (khoảng 1,07 triệu VNĐ).

Lắc tay kiểu dáng mong manh, đầy nữ tính.

Khuyên vành tai tròn

Phụ kiện độc đáo nhất của bộ phụ kiện này phải kể đến những chiếc khuyên vành tai được làm bằng bạc 925, phủ màu vàng hồng hoặc vàng trắng. Dòng chữ BLACKPINK được chạm khắc tinh tế khiến chiếc khuyên vành tai tưởng chừng quá đỗi đơn giản trở nên tinh tế hơn. YG đã nắm bắt trend rất tốt khi hiện tại giới trẻ đang có rất nhiều lựa chọn về khuyên tai mà không cần phải xỏ lỗ. Đây là xu hướng mới trong những năm gần đây được các hãng trang sức tích cực quảng bá.

Khuyên tai dạng kẹp cực trendy.

Với mức giá 25,000 KRW (khoảng 500 nghìn VNĐ) đây là một trong những phụ kiện có mức giá hợp lý và dễ sử dụng nhất trong bộ sưu tập.

Khuyên tai dáng chữ nhật

Chiếc khuyên tai kiểu dáng hộp chữ nhật mới lạ khắc dòng chữ BLACKPINK đem lại cảm giác cá tính, mạnh mẽ cho người sở hữu. Fan cũng sẽ được lựa chọn trong 2 phối màu bạc và vàng hồng với mức giá 36,000 KRW (khoảng 700 nghìn VNĐ).

Cận cảnh mẫu khuyên tai chữ nhật cá tính.

Bộ sưu tập hoa tai được làm bằng bạc 925 được đóng gói trong một chiếc hộp xinh xắn. Điểm đáng tiếc là bạn không thể kết hợp 2 màu khi mua 1 đôi, mà phải mua tới 2 đôi khác nhau.

Chiếc hộp màu hồng đựng khuyên tai rất hợp để "sống ảo". Chiếc hộp màu hồng đựng khuyên tai rất hợp để "sống ảo".

Kẹp tóc

Được làm bằng thép, thiếc và giả kim cương, những chiếc kẹp tóc có hai chiếc, một chiếc ghi “Black và chiếc còn lại là "Pink". Còn gì tuyệt vời hơn khi kẹp tóc là phụ kiến đang được yêu thích nhất vào thời điểm hiện nay?

Kẹp tóc được đính đá cực lấp lánh, nổi bật.

Với mức giá 22,000 KRW (khoảng 430 nghìn VNĐ) rẻ nhất trong số các phụ kiện nhưng phải sắm liền hai cái khiến sản phẩm này cũng vẫn "mắc" hơn so với đôi khuyên tai.

Đây là lần đầu tiên YG Entertainment hợp tác với một thương hiệu trang sức để sản xuất goods cho các cô gái BLACKPINK. Và với độ nổi tiếng của nhóm thì hứa hẹn những món đồ này sẽ “cháy hàng” nhanh chóng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ