Mặt trăng xanh sẽ xuất hiện vào trên bầu trời đêm vào đúng dịp Halloween 31/10

Clip: Người đàn ông dẫn theo con nhỏ đi ăn trộm điện thoại ở cửa hàng photocopy

Mặc dù dẫn theo con nhỏ nhưng người đàn ông vẫn lấy trộm chiếc điện thoại trong quán photocopy khi nhân viên quán không để ý, toàn bộ quá trình phạm tội đã được camera an ninh của quán ghi lại.