Tranh giành tình cảm của thôn nữ, trai làng mang hung khí đi `dằn mặt` tình địch

Theo cáo trạng truy tố, Trần Kim Phước nghi ngờ Trần Ngọc S. (SN 2001, ngụ tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) có quan hệ tình cảm với bạn gái của mình nên đã nhắn tin hẹn ra ngoài “nói chuyện” nhưng chưa gặp được.



Đến tối ngày 11/4/2019, Phước ngồi nhậu cùng Trường Hận, Phan Văn Thành, Nguyễn Thành Đạt và Trương Nhựt Đông tại một quán ở nhậu ở phường An Xuân (TP Tam Kỳ). Khi rượu đã ngấm, Phước bắt đầu kể chuyện mình và S. có mâu thuẫn tình cảm.

Sau đó, Phước nhờ các “chiến hữu” cùng đi đánh dằn mặt S. để đừng lảng vảng quan bạn gái Phước nữa. Để hỗ trợ bạn, Hận gọi điện cho Nguyễn Đức Đông nói kiếm thêm 1 ít “hàng” đem đi đánh nhau. Nghe lời, Đông chuẩn bị 1 cây gậy bóng chày, 2 con dao tự chế mang đến quán nhậu gặp nhóm của Hận.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử (Ảnh CA.TP Đà Nẵng)

Khi đã đủ lực lượng và hung khí, Phước nhắn tin cho S. hẹn gặp ở khu vực bờ hồ phường An Sơn để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng khi Phước đến hồ thì không thấy S. đâu cả nên nhắn tin hỏi: “Mi đang ở đâu?”. S. trả lời đang ngồi ở quán cà phê cùng với nhóm bạn trên đường Lý Thường Kiệt (TP Tam Kỳ).

Thấy bạn bị đánh, Phan Duy T. (SN 2001, bạn S.) đứng dậy đỡ cho S. nên cũng bị Phước chém trúng hông. Cùng lúc, ông H. ngồi ở bàn bên cạnh sang can ngăn thì bị Hận hăm dọa: “Ông tránh ra, không tui chặt luôn ông”. Dứt lời, Hận vung dao chém trúng tay ông H., còn Đông cầm ly thủy tinh ném trúng ồng ông H.

Tuy bị đâm nhưng ông H. vẫn cố giằng co với Hận để cướp con dao ra. Đúng lúc này, Thành cầm dao xông đến chém vào lưng, Vũ cũng lao đến kẹp cổ ông H. nhưng người này không buông tay. Tiếp đến, Hận cầm dao chém vào tay ông H..

Thấy Phước đang giằng co với S., Nguyễn Đức Đông cầm ly thủy tinh nám trúng đầu S. khiến nạn nhân choáng váng. Tiếp đó, Hận cầm dao chém trúng tay S..

Sau khi gây án xong, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ngay sau đó, Công an TP Tam Kỳ vào cuộc điều tra, triệu tập các đối tượng lên làm việc. Riêng Phước, Thành và Trương Nhứt Đông bỏ trốn khỏi địa phương và bị CATP Tam Kỳ ra lệnh truy nã.

Theo báo cáo giám định, nạn nhân S. bị thương tích 10%, T. bị thương tích 4% và ông H. bị thương tích 37%.

Trong phiên tòa sơ thẩm các bị cáo một lần nữa khai nhận tội lỗi thể hiện sự ăn năn trước hành vi sai trái của mình. Được biết, sau khi gây án, người nhà của các bị cáo đã khắc phục hậu quả, các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo.

Xét tất cả các tình tiết trong vụ án và tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trường Hận 5 năm 6 tháng tù, Trần Kim Phước 4 năm tù, Phan Văn Thành 27 tháng tù, Trần Minh Vũ 20 tháng tù, Nguyễn Thành Đạt 18 tháng tù, Trương Nhứt Đông và Nguyễn Đức Đông mỗi người 1 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Your browser does not support HTML5 video.

Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông. Clip: THVL