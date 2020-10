13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3 được đề nghị truy tặng Liệt sỹ và thăng Quân hàm

Đề nghị tặng Huân chương và thăng quân hàm cho 13 cán bộ chiến sỹ hy sinh tại Rào Trăng 3

Cụ thể, đề nghị tăng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man.

Đề nghị tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì đối với các đồng chí:

Trung tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng tác chiến Quân khu 4

Thượng tá Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4





Trung tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80.

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho các đồng chí:

Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đòan 80, Quân khu 4;

Thượng úy chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài trưởng Đài 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đòan 80, Quân khu 4

Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thượng úy chuyên nghiệp Trương Anh Quốc, Nhân viên điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lực lượng trực thăng quân sự thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng

Truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho hai chiến sĩ trẻ gặp nạn

Trong tối ngày 15/10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho hai cán bộ trẻ trong Đoàn công tác gặp nạn tại Rào Trăng 3.

Theo đó, 2 cán bộ chiến sĩ trẻ được Truy tăng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đó là Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, sinh năm 1986, là Trưởng ban Công Binh, Phòng Tham Mưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và người thứ 2 là Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, sinh năm 1991, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80. Cả hai anh đã dũng cảm, không quan ngại khó khăn gian khổ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ phòng phống và khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra ở miền Trung. Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho hai cán bộ này.

Những cán bộ chiến sĩ gặp nạn tại Rào Trăng đều được trao tăng Huân chương

Bên cạnh đó, 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác cứu hộ này cũng sẽ được đề nghị truy tặng Liệt sỹ và thăng Quân hàm. Theo dự kiến, tang lễ của 13 cán bộ chiến sĩ sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 tại Quân khu 4, Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn động viên đến gia đình các nạn nhân

Cũng trong ngày hôm qua 15/10, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về cứu nạn khắc phục hậu quả trong vụ sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Công điện đã nêu rõ trong những ngày qua lãnh đạo, các chiến sĩ cùng toàn thể người dân khu vực huyện Phong Điền đã rất nỗ lực cố gắng trong việc khắc phục sự cố sạt lở đất nghiêm trọng khiến 13 chiến sĩ thiệt mạng.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước và Thủ tướng chính phủ cũng đặc biệt quan tâm, chia sẻ những khó khăn mất mát của gia đình những người mất tích và gặp nạn tại Rào Trăng. Thủ tướng Chính phủ đã và sẽ làm hết mình, tâp trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn lại với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cũng đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn sâu sắc đến gia đình các và thân nhân các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân bị tử nạn. Đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang bảo đảm trang trọng, chu đáo.

