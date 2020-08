Mới gọi vốn được 250 triệu USD, Traveloka đã chịu thiệt hại 100 triệu USD do COVID-19

Cụ thể, Theo TechInAsia, trong số tổng cộng hơn 1 triệu vé máy bay được yêu cầu hoàn trả, Traveloka đã thanh toán hơn 90% - tương đương khoảng 100 triệu USD cho khách hàng.



Được biết tới như một trong những đơn vị khởi nghiệp đi đầu trong lĩnh vực du lịch không chỉ tại Đông Nam Á, mà còn trên thế giới, Traveloka hiện đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn trong ngành do chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Hiện trên thế giới, các đơn vị du lịch điều đang gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp và khó lường trên toàn thế giới. Do người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại, doanh thu của ngành du lịch đều giảm nghiêm trọng so với đầu năm. Ngoài ra, tại một số các Quốc gia tại Đông Nam Á, hiện vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc phong tỏa.