Kinh hoàng trẻ 2 tuổi cắn dây điện bị bỏng nặng, gia đình không sơ cứu cứ thế bế vào viện

Bé gái 2 tuổi ở thị trấn Lục Yên, Yên Bái trong khi chơi đã nghịch cắn vào dây điện, bị điện giật gây bỏng vùng miệng. Gia đình cho biết, sau khi cắn vào dây điện, bé bị bất tỉnh 10 - 15 phút nên gia đình vội vã đưa con vào Bệnh viện Sản nhi Yên Bái.

Tại đây, bé được tiêm kháng sinh, thay băng chăm sóc vết thương hàng ngày. Sau đó, bé được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác được các bác sĩ nhận định bỏng sâu độ III, IV vùng miệng cằm. Bé nhận thức tỉnh, ăn kém, vùng miệng, cằm hoại tử ướt tiết dịch mủ nhiều.

Bé 2 tuổi bị loét vùng miệng do cắn dây điện

Các bác sĩ nhận định với vết bỏng vùng miệng nghiêm trọng như vậy, bé sẽ có rất nhiều nguy cơ để lại di chứng sẹo co kéo vùng miệng lâu dài có thể ảnh hưởng tới chức năng ăn uống và thẩm mỹ.



Quá trình điều trị, bé được chỉ định dùng kháng sinh, thay băng chăm sóc vết thương hàng ngày, phẫu thuật ghép da mảnh. Đến nay sau 3 tuần điều trị, bé được ra viện, tổn thương bỏng vùng miệng cằm khỏi hoàn toàn.

Bỏng điện là tai nạn thường gặp đặc biệt phổ biến ở độ tuổi trẻ từ 1-3 tuổi. Nguyên nhân một phần do trẻ hiếu động nhưng chủ yếu là do sự sơ suất của người lớn do sắp xếp các đồ vật ở tầm thấp, trẻ có thể với tay tới được.



Các ổ điện, phích cắm điện có hình dạng đặc biệt nên gây cho trẻ sự tò mò, thích sờ tay vào. Nếu không may dây điện hay ổ điện bị hở sẽ kheiens trẻ bị giật.



Trẻ em bị bỏng điện xảy ra trong nhà là chủ yếu. Do vậy, các chuyên gia khuyên rằng các gia đình có con nhỏ nên lắp các thiết bị điện đúng quy tắc an toàn. Sử dụng các ổ cắm có nắp đậy, có rơ le tự ngắt khi chập điện. Để ổ điện trên cao ngoài tầm với của trẻ.



Luôn để mắt tới trẻ, không cho trẻ nghịch dụng cụ điện, cắm điện. Cất kín dụng cụ điện. Bịt kít ổ điện khi không dùng đến.

Điều quan trọng khi phát hiện con bị điện giật phải hết sức bình tĩnh để xử lý bằng cách ngắt nguồn điện. Dùng vật liệu cách điện sẵn có (đứng trên tấm ván gỗ khô, đi dép hoặc đeo găng tay cao su, gậy gỗ khô…) gỡ dây điện khỏi trẻ.



Sau đó kiểm tra xem trẻ tỉnh hay ngất. Nếu trẻ bị điện giật nhẹ, sau khi ngắt dòng điện, trẻ có thể tự phục hồi tỉnh táo, tự thở bình thường.

Nếu bị nặng, trẻ có thể bất tỉnh, ngừng thở, ngừng tim, thì người lớn cần nhanh chóng sơ cứu bằng cách: Vỗ mạnh 3 - 5 cái vùng ngực. Đặt trẻ lên nền cứng (ván cứng, mặt đất) rồi hà hơi thổi ngạt. Bàn tay trái đặt sau gáy, nâng nhẹ cổ và banh miệng. Bàn tay phải đặt ở trán làm ngửa đầu, ngón cái và ngón trỏ bịt mũi nạn nhân.



Nên nhớ chỉ chuyển trẻ đến bệnh viện gần nhất khi trẻ đã thở và tim đập trở lại. Nếu không sơ cứu đã vọi vàng chuyển trẻ đi bệnh viện có thể khiến trẻ tử vong dọc đường.

Sơ cứu khi bị điện giật. Video: PLO

Theo Hà Ly/SKCĐ