Trẻ ngộ độc hóa chất do ăn nhầm kẹo tẩm thuốc diệt kiến ở Hà Giang

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Quang Bình (Hà Giang) cho biết vừa tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhi nhập viện cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt côn trùng

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhi V.M.A. (13 tháng, trú tại thị trấn Yên Bình, Quang Bình), nhập viện trong tình trạng nôn mửa.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhi P.G.H. (2 tuổi, trú tại Tân Bắc, Quang Bình). Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 27/9, khi đang chơi đùa trong nhà bé thấy có túi đựng viên hình tròn để trong tủ nghĩ là kẹo nên đã lấy ra ăn. Bà nội về nhà thấy bé đang cầm viên thuốc diệt côn trùng ăn nên vội vàng đưa vào viện.

Ngay sau khi nhập viện, 2 bệnh nhi đã được các bác sĩ tiến hành thăm khám cấp cứu, làm các xét nghiệm và điều trị triệu chứng. Bác sĩ nhận định rất may trẻ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hiện tại, Sức Khỏe bệnh nhi đã ổn định và được các y bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

Thực tế tình trạng trẻ nhỏ uống nhầm hóa chất như thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt chuột rất phổ biến. Bởi các loại hóa chất này đều được sản xuất dưới dạng như những viên kẹo. Thuốc diệt chuột dạng viên thường có mùi thơm, màu bắt mắt nên thu hút trẻ con, khiến trẻ tưởng là kẹo có thể ăn được.



Bên cạnh đó, không ít trường hợp trẻ ăn phải thức ăn tẩm thuốc chuột, thậm chí cả thuốc trừ sâu do người lớn đựng trong các chai lọ đồ uống đã bỏ đi mà trẻ không biết nên uống nhầm dẫn tới trường hợp đáng tiếc.

Ở lứa tuổi nhỏ, trẻ em có bản năng tò mò và khám phá thế giới xung quanh, hay đưa mọi thứ vào miệng, ăn hoặc uống bất cứ thứ gì cho dù mùi vị ra sao, nhất là những gì nhìn thấy hấp dẫn, bắt mắt. Do đó, các gia đình tránh sử dụng các hóa chất dạng viên này. Nếu có thì hãy chắc chắn tránh xa tầm tay trẻ, nếu trẻ từ 3 tuổi trở lên đã có ý thức thì cần căn dặn trẻ cẩn thận để tránh ăn nhầm.



Bác sĩ khuyến cáo cách xử trí trẻ ăn nhầm các hóa chất dạng viên như sau: Nếu trẻ khá lớn khoảng 3-4 tuổi và còn tỉnh cha mẹ hãy gây nôn để tống khứ những gì đã ăn nhầm ra ngoài. Nếu không thể nôn khan hãy cho trẻ uống nhiều nước ấm rồi gây nôn để loại bỏ chất độc khỏi cơ thể.



Trường hợp trẻ đã mê man, bất tỉnh thậm chí co giật thì không gây nôn mà gọi người đưa nạn nhân tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

