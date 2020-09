Điều tra vụ trẻ sơ sinh tử vong sau khi được sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh

Sự việc xảy ra vào tối 14/9, sản phụ L.T.H., trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) sinh thường 1 bé gái tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) nơi xảy ra sự việc



Sau khi kíp cấp cứu có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, lúc này trẻ đã trong tình trạng suy hô hấp nặng, tiên lượng xấu.



Các bác sĩ vẫn hết sức nỗ lực “còn nước còn tát”, đưa bé về Bệnh viện Nhi để có các phương tiện cấp cứu đầy đủ hơn với hy vọng cứu được cháu bé. Dù đã được các bác sĩ dốc sức cứu chữa nhưng đến khoảng 8h30 ngày 15/9, cháu bé đã tử vong.



Vụ việc quá đau lòng, gia đình bày tỏ nguyện vọng cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến bé tử vong. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu bé sơ sinh tử vong.

