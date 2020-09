TREASURE chính thức tung MV I Love You, nhạc xập xình là vậy nhưng 12 chàng nam sinh lại đáng yêu lạ

Vừa qua YG entertainment đã chính thức thông báo về màn comeback "thần tốc" cho nhóm nhạc tân binh TREASURE . Poster teaser cho single album vol.2 The First Step: CHAPTER TWO, được lên kệ với thông tin ghi rõ sẽ phát hành vào ngày 18/09. Vào đúng 16h theo giờ Việt Nam, MV "I Love You" đã được lên sóng, sẵn sàng công phá Youtube.

Ca khúc "I Love You" của TREASURE đã chính thức lên sóng

Đúng như những hình ảnh hé lộ trong poster, 12 chàng trai hóa thân thành những nam sinh đúng chuẩn hot boy vui đùa cùng nhau bên bờ biển. Trái ngược với hình ảnh đáng yêu trong những bộ đồng phục, âm nhạc của "I Love You" lại mạnh mẽ, xập xình lạ khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

"I Love You" là sự kết hợp giữa concept nam sinh đáng yêu và âm nhạc mạnh mẽ

12 chàng trai liên tục thay đổi từ hình ảnh nam sinh tới những chàng trai "cool ngầu" với nhiều bước nhảy đầy nội lực. Hóa ra lời hứa hẹn về một concept "mạnh mẽ, cá tính" của YG Entertainment chủ yếu là về phần âm nhạc chứ không chỉ đơn thuần là hình ảnh.

Hình ảnh 12 thành viên biến hóa liên tục

Ca khúc "I Love You" thuộc thể loại dance pop do R.Tee và YENA sản xuất mang giai điệu dồn dập hơn “BOY”. Trái ngược với đoạn intro trữ tình, càng vào sâu “I Love You” càng khiến nhịp tim đập nhanh hơn với nhịp trống mạnh mẽ.

Đoạn killing part “Saranghae” lặp đi lại liên tục trong phần điệp khúc. Cảm xúc phức tạp, tinh tế, ngọt ngào và khuấy động của tình yêu được TREASURE thể hiện qua khía cạnh ngây thơ và liều lĩnh của tuổi trẻ.

Giọng hát và các bước nhảy đều ẩn chứa nội lực

Phản ứng của fan với ca khúc mới của TREASURE đều rất tích cực và ai ai cũng đều phát cuồng trước bữa tiệc thịnh soạn có đầy đủ cả âm nhạc và visual này. Đáng chú ý là các thành viên của TREASURE đều rất trẻ tuổi nhưng cả giọng hát và bước nhảy đều rất chuyên nghiệp mang đầy nội lực. Ca khúc mới chỉ ra mắt được hơn 30 phút nhưng đã thu về nửa triệu lượt nghe trên Youtube.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ