TREASURE cho ra mắt poster "ngọt như đường", liệu concept mạnh mẽ như YG đã hứa có thành hiện thực?

Nhóm nhạc tân binh mới của YG Entertainmetn - TREASURE - vừa tung ra một poster quảng cáo cho single sắp ra mắt trong 'The First Step: Chapter Two'!

Đã gần một tháng kể từ khi nhóm nhạc nam mới đầu tiên sau 5 năm của YG Entertainment ra mắt công chúng vào ngày 7 tháng 8, với 'The First Step: Chapter One' và ca khúc chủ đề "BOY". Giờ đây, TREASURE đang chính thức chuẩn bị cho sự trở lại của họ với một ca khúc hoàn toàn mới, chắc chắn sẽ thổi bùng ngọn lửa trong trái tim của nhiều người hâm mộ hơn nữa trên toàn cầu. Theo YG Entertainment, TREASURE sẽ tiếp tục phát hành ca khúc mới cho đến cuối năm nay. Công ty thông báo, "Dự án đầu tay của TREASURE đang diễn ra một cách có hệ thống và suôn sẻ. Bài hát chủ đề tiếp theo sẽ là một bài hát mạnh mẽ hơn ca khúc đầu tay 'BOY' của họ." Poster mới nhất về single tháng 9 tới của TREASURE. Dù hứa hẹn TREASURE sẽ comeback với concept mạnh mẽ, cá tính nhưng chiếc poster "ngọt lịm", hường phấn với logo trái tim hồng khiến fan nghi ngờ mức độ chân thực trong thông báo tới từ YG. Liệu một hình ảnh boy band lãng mạn với dàn mỹ nam đẹp như hoa sẽ phù hợp hơn với TREASURE? Hiện YG Entertainment vẫn chưa "nhá hàng" thêm bất cứ một thông tin gì về single mới ngoài một video ngắn trên Instagram của nhóm. Video nhá hàng trên Instagram của TREASURE. TREASURE đã có một màn debut thành công rực rỡ với bài hát chủ đề "BOY" đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Song ở 19 quốc gia khác nhau, và album đã bán được hơn 200.000 bản. TREASURE vốn được nhiều khán giả yêu Kpop đón nhận nhờ nền tảng âm nhạc vững chắc, kỹ năng biểu diễn thần sầu và nổi tiếng về sự thân thiện. Đáng chú ý hơn là sự phát triển và tiến bộ vượt bậc mà nhóm đã thể hiện trước đó và sẽ cải thiện hơn trong bài hát mới này. Nhóm nhạc nam mới toanh của YG đã debut thành công với chuỗi thành tích đáng gờm. Trước thông tin cực nóng này, fan không khỏi "ngã ngửa" bởi sự năng suất bất ngờ của đội ngũ YG Entertainment. Trong khi vừa mới hoàn thành dự án "Mỹ tiến" của BLACKPINK, YG đã ngay lập tức chuyển hướng đầu tư cho nhóm "tân binh gà cưng". 2020 hứa hẹn sẽ là năm phủ sóng trên mọi mặt trận của gà nhà YG. Xem thêm: Sau thành công của "Boy", YG Entertainment xác nhận TREASURE sẽ comeback vào tháng 9 tới đây Theo Thanh Thùy/SKCĐ