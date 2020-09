TREASURE dự kiến cán mốc nửa triệu single album bán ra, con số không tưởng với một nhóm tân binh

Vừa qua YG entertainment đã chính thức thông báo về màn comeback "thần tốc" cho nhóm nhạc tân binh TREASURE . Poster teaser cho single album vol.2 The First Step: CHAPTER TWO, được lên kệ với thông tin ghi rõ sẽ phát hành vào ngày 18/09 tới. Mới đây YG tiếp tục tung ra poster ảnh nhóm đầu tiên cho single này.