TREASURE: Nhóm nam mới của YG dự kiến sẽ làm chao đảo làng giải trí xứ Hàn nửa cuối năm 2020

TREASURE là nhóm nào?

Ngày 6/1/2020, YG Entertainment chính thức tung những hình ảnh đầu tiên của boygroup mới toanh có tên TREASURE , xác nhận màn ra mắt sẽ sớm diễn ra của 12 chàng trai. Đây sẽ là boygroup tiếp theo của YG sau 3 nhóm nhạc nam thành công BIGBANG, WINNER, iKON, tiếp bước đàn chị BLACKPINK

TREASURE - Boy band đầy thực lực sẽ chính thức ra mắt vào tháng 8 này.

Đây là nhóm nhạc nam gồm 12 thành viên đến từ Hàn và Nhật, các thành viên trong nhóm là những người chiến thắng cuối cùng trong chương trình tìm kiếm thần tượng “YG Treasure Box”. Các thành viên được giới thiệu từ năm 2018, tuy nhiên kế hoạch debut của nhóm bị hoãn nhiều lần sau hàng loạt scandal của YG.

Ban đầu TREASURE có 13 thành viên và được chia thành 2 nhóm nhỏ là "TREASURE" và "MAGNUM" nhưng sau sự rời đi của Ha Yoonbin, đội hình nhóm chỉ còn lại 12 người (4 người Nhật, 8 người Hàn) và được hợp nhất lại làm 1. Đây là nhóm nhạc có đội hình khủng nhất tại YG Entertainment về số lượng thành viên.

Chương trình YG Treasure Box là cái nôi sản sinh ra nhóm nhạc TREASURE.

được công bố vào ngày 06/01/2020 với hình ảnh một viên kim cương được tạo nên từ 12 ngôi sao – tượng trưng cho 12 thành viên. Biểu tượng ấy như muốn nói rằng TREASURE sẽ sớm trở thành những Tên fandom chính thức của TREASURE có tên Treasure Makers. Logo của TREASUREđược công bố vào ngày 06/01/2020 với hình ảnh một viên kim cương được tạo nên từ 12 ngôi sao – tượng trưng cho 12 thành viên. Biểu tượng ấy như muốn nói rằng TREASURE sẽ sớm trở thành những Ngôi Sao tỏa sáng trên bầu trời KPOP. Bên cạnh đó, viên kim cương còn gợi nhắc đến tên nhóm là TREASURE (kho báu).

Logo chính thức của TREASURE.

Các thành viên mỹ nam của TREASURE

không phù hợp với nhóm. Đội hình dự kiến của TREASURE bao gồm hai leader, hai giọng ca chính, ba rapper chính, và dĩ nhiên là không dưới một người có visual xuất sắc để đảm nhận vị trí này. TREASURE gồm có 12 thành viên là Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Haruto, Doyoung, Jeongwoo, và Junghwan. Thành viên Yoonbin đã rời khỏi nhóm và công ty YG Entertainment vào tháng 1 năm 2020 với lí do cảm thấy định hướng âm nhạckhông phù hợp với nhóm. Đội hình dự kiến của TREASURE bao gồm hai leader, hai giọng ca chính, ba rapper chính, và dĩ nhiên là không dưới một người có visual xuất sắc để đảm nhận vị trí này.

Ngoại trừ Yoonbin thì đây sẽ là dàn line up chính thức của TREASURE.

Độ tuổi của các thành viên TRESURE dao động từ 2005 tới 1999 khiến fan không khỏi "tròn mắt" vì tuổi trẻ tài cao. 4 thành viên tới từ "đất nước mặt trời mọc" là Mashiho, Haruto, Yoshinori, Asahi.

Trong đó Mashiho được các thành viên bình chọn là thành viên đẹp trai nhất trên chương trình tuyển chọn ra TREASURE. Thành viên Haruto cũng nằm trong top tìm kiếm về TRESURE bởi chính anh chàng cũng tự nhận rằng điểm quyến rũ của mình là khuôn mặt đẹp trai, đôi chân dài, và đôi mắt thu hút. Điều này đã giúp các thành viên Nhật Bản của TRESURE ghi được 2 điểm cực lớn trong đội hình visual.

Những bộ hình cực long lanh của TREASURE.

8 thành viên Hàn Quốc trong TRESURE gồm có Ye Dam, Hyunsuk, Jihoon, Jun Kyu, Jae Hyuk, Doyoung, Jeong Woo, Jung Hwan. Nhờ có lợi thế ngôn ngữ nên không hề khó hiểu khi đội hình Hàn Quốc nắm giữ chủ chốt các vị trí Vocal, Rapper và Dance.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen có cánh, dàn visual line của TREASURE lại không nhận được nhiều phản hồi tích cực tới từ một bộ phận Netizen Hàn. Họ cho rằng visual của các chàng trai không quá nổi bật, thậm chí còn cho rằng nếu ở nhóm khác họ sẽ chẳng bao giờ có được vị trí visual.

Ngoài ra cũng có những netizen khen ngợi visual của các thành viên người Nhật là Haruto và Asahi, nhưng lại tỏ ra chán nản với chính các idol 'nội địa' như Junghwan, Junkyu và Jaehyuk. Một số Knet còn khẳng định Japan-line của TREASURE là những người duy nhất có ngoại hình điển trai trong nhóm. Các fan của TREASURE hiện rất bức xúc trước những lời chê bai này của netizen Hàn.

4 mảnh ghép tới từ Nhật Bản được lòng các fan.

Bỏ mặc những lời nhận xét tới từ nhiều phía, tài năng của TREASURE mới là yếu tố quyết định khả năng sống còn của boy band này trong giới giải trí xứ Hàn. Ngày 7/8 tới đây sẽ là là ngày quyết định để nhóm nhạc chứng minh thực lực của bản thân.

Những thành tích cực khủng mà TREASURE đã đạt được dù mới "chân ướt chân ráo" vào nghề

Đúng với danh xưng "tân binh gà cưng", ngay từ trước khi ra mắt TREASURE đã được YG chăm chút từng li từng tí từ việc tung bộ ảnh của mỗi thành viên hàng tháng theo các concept (phong cách) khác nhau, quay "Treasure Map" - show giải trí riêng của nhóm cho đến các video tư liệu thực tế “T.M.I” và “3 Minute Treasure”. Vì thường xuyên được YG duy trì độ "hot" với nhiều nội dung đa dạng như vậy nên dù chưa chính thức ra mắt nhưng nhóm đã đạt được nhiều thành tích lẫn kỷ lục mà đến cả những tân binh đã ra mắt cũng phải ao ước.

Theo một bài báo của Naver và Osen, album đầu tay của TREASURE đã chính thức vượt quá 150.000 doanh số đặt hàng trước vào ngày thứ tư, kể từ ngày 3 tháng 8. Nó cũng lập kỷ lục về doanh số album đầu tay cao nhất trong số các nghệ sĩ của YG.

Tác phẩm đầu tay của TREASURE đạt thành tích khủng.

Cùng ngày, YG Entertainment cũng tuyên bố rằng họ sẽ sản xuất thêm 50.000 bản album của nhóm trong những tuần tới. TREASURE 'THE FIRST STEP: CHAPTER 1' đạt 100.000 doanh số đặt hàng trước trong 2 ngày. Sau đó, việc mua album của họ ở Nhật Bản và Trung Quốc là theo yêu cầu. Một đại diện khác của YG tuyên bố: "Tại thời điểm này, doanh số đặt hàng trước của TREASURE đã đạt được rất nhiều, ngoài các đơn đặt hàng trong nước và trong nước. Điều này bao gồm các đơn đặt hàng đến từ Hoa Kỳ và Đông Nam Á".





Nếu thành tích bán album chưa đủ độ hot thì Billboard có một bảng xếp hạng đặc biệt đánh giá mức độ hoạt động của các nghệ sĩ âm nhạc thế giới trên các trang mạng xã hội phổ biến: MySpace, YouTube, Facebook, Twitter và iLike. Điểm số được lấy từ số lượng người theo dõi mới của nghệ sĩ trên phương tiện truyền thông xã hội cũng như số lượt xem trên trang web và video của họ.





Thành tích tốt của TREASURE trên BXH âm nhạc uy tín Billboard.

TREASURE gia nhập hàng ngũ với X1 và SuperM đã có mặt trên BXH này ngay cả trước khi chính thức debut. Họ thuộc danh sách những nhóm nhạc có độ nổi tiếng cực khủng ngay trước cả khi ra một đĩa đơn chính thức.





Không dừng lại ở đó, con số 1,34 triệu người theo dõi trên kênh Youtube chính thức đủ để chứng minh cộng đồng đam mê K-pop nói chung và fandom TREASURE nói riêng đang mong chờ ca khúc ra mắt của nhóm nhạc mỹ nam này tới cỡ nào.

Thành tích khủng của TREASURE trên Youtube.





Performamce film "Going Crazy" của nhóm cũng đạt được 25 triệu lượt xem với gần 85,000 bình luận tích cực.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ