TREASURE nhắng nhít lên truyền hình chia sẻ về bản thân và hành trình trở thành idol Kpop thế hệ mới

Nhóm nhạc TREASURE vừa có màn comeback thần tốc với ca khúc "I Love You". Đây là single thứ 2 trong năm 2020 của gà cưng mới nhất nhà YG Entertainment. Mới chỉ ra mắt 2 ngày nhưng "I Love You" đã cán mốc gần 10 triệu lượt nghe trên Youtube.

12 thành viên TREASURE trong buổi phỏng vấn

Mới đây 12 chàng trai đã có buổi phỏng vấn vui vẻ cùng Kstyle để chia sẻ về bản thân và hành trình trở thành idol thế hệ mới. Mashiho là thành viên đầu tiên mở màn cho buổi phỏng vấn "nhắng nhít" này. Khi được hỏi về địa điểm yêu thích của nam thần tượng ở Nhật Bản, anh chàng đã trả lời rằng công viên giải trí ở quê hương anh ấy ở tỉnh Mie là địa điểm yêu thích nhất trong lòng Mashiho. Đó không phải là công viên giải trí lớn nhất hay đẹp nhất, nhưng Mashiho đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đó.

Thành viên Doyoung đã được hỏi ai là người tạo ra tâm trạng vui vẻ cho nhóm và chàng trai ấy đã không ngần ngại mà chọn ngay Jeongwoo với lý do rằng Jeongwoo luôn làm việc chăm chỉ và biết cách để giữ tinh thần của mọi người luôn tích cực.

Khi được hỏi về những khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay, Junghwan là thành viên đầu tiên tâm sự về điều này. Khi được hỏi rằng nam ca sĩ nhớ khoảnh khắc nào nhất trong những ngày còn là thực tập sinh, Junghwan đã trả lời: “Học vũ đạo đến trong đầu. Thật khó để đồng bộ giữa tất cả 12 thành viên ”.

Các thành viên có cơ hội chia sẻ về bản thân

Sau tất cả những khó khăn thì cuối cùng TREASURE cũng đã được ra mắt, thành viên Yedam đã chia sẻ: “Cảm giác thật tuyệt vời khi được ra mắt với tất cả 12 thành viên. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian dài và tôi rất nóng lòng để xem tương lai sẽ ra sao.” Mỹ nam tuổi teen Asahi khi được hỏi về điều gần đây khiến trái tim đập rộn ràng đã trả lời rất ngọt ngào: "Đó là khi tôi ở cùng với tất cả 12 thành viên của mình", những người khác khi nghe được câu trả lời của Asahi cũng đã vui vẻ đồng tình: "Bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy" và "Tôi thích hình ảnh mà chúng tôi đang cố gắng tạo ra." Các thành viên rõ ràng đều rất yêu thương và vui vẻ khi được ở bên nhau!

Trưởng nhóm Hyunsuk đã được hỏi về sức mạnh lớn nhất của TREASURE. Anh tiết lộ rằng nghị lực không mệt mỏi chính là sức mạnh lớn nhất của họ. Ngay cả vào những ngày họ luyện tập không ngừng, họ dường như không bao giờ kiệt sức và cảm thấy mọi thứ rồi cũng sẽ xứng đáng với những công sức các thành viên bỏ ra.

TREASURE cực vui vẻ và nhắng nhít trên truyền hình

Cái kết không thể ngọt ngào hơn là khi Haruto được hỏi từ yêu thích của anh ấy trong tiếng Nhật là gì. Và khi Haruto trả lời là “gia đình” đã ngay lập tức kích động phản ứng bùng nổ từ các thành viên khác bởi các chàng trai đều quá tâm đắc với đáp án này. Họ đã đang và sẽ luôn là một gia đình lớn, hỗ trợ lẫn nhau mọi lúc.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ