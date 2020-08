TREASURE chính thức tung MV debut đắt đỏ nhất trong lịch sử tân binh nhà YG Entertainment

Show truyền hình thực tế "YG Treasure Box" đã kết thúc được 2 năm đem về cho YG Entertainment đội hình "trong mơ" mang tên TREASURE . Sau thời gian tập luyện vất vả, cuối cùng TREASURE cũng đã chính thức được debut. Đúng 16 giờ ngày 7/8 (giờ Việt Nam), MV "BOY" cùng single album "The First Step: Chapter One" đã được ra lò, đánh dấu màn ra mắt cực hoành tráng của TREASURE.

Trước khi MV ra mắt, đại diện YG Entertainment đã quảng cáo đây là MV đắt đỏ nhất trong lịch sử tân binh nhà YG khiến netizen Hàn tò mò không thôi. Và sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm này thì khán giả có thể khẳng định chắc nịch là YG không hề "ngoa" chút nào khi quảng cáo cho "tân binh gà cưng" lớn đến vậy.

MV mang nhiều màu sắc futuristic.

MV xuất hiện nhiều cảnh quay hoành tráng với phong cách futuristic (tương lai) kết hợp với phong cách thể thao và hip hop cực ngầu. Trái ngược với hình ảnh và nhịp điệu mạnh mẽ "BOY" là một ca khúc sở hữu ca từ dễ thương . Ấn tượng nhất trong sản phẩm debut này quả nhiên chính là vũ đạo như công ty từng tuyên bố. YG vốn là cái lò đào tạo nên những nhóm nhạc lấy Hip-hop làm nền tảng, việc chú trọng đầu tư vào phần nhảy, đặc biệt đối với một nhóm nhạc đông dân như TREASURE là một điểm nhấn bất ngờ.

Lyric của "Boy" trái ngược hẳn với hình ảnh và giai điệu.

Chia sẻ về MV đầu tay, đại diện nhóm TREASURE nói: "Đây là MV với mục tiêu: những bước đầu tiên nhỏ bé của TREASURE có thể làm rung chuyển thế giới (là người hâm mộ), dù cho chúng tôi có thể chỉ là 12 người bình thường như bao người khác".

Theo YG, MV của TREASURE đã "ngốn" của công ty tới 52 tiếng liên tục để thực hiện, với sự tham gia hỗ trợ của đội ngũ staff "khủng" cả về số lượng và chất lượng, producer hàng đầu. Đặc biệt, ca khúc này không có sự tham gia sản xuất của phù thuỷ tạo hit Teddy. "BOY" vốn đã được thu âm từ 1 năm về trước, được chỉnh sửa rất nhiều lần trước khi ra mắt chính thức. 2 thành viên Hyunsuk và Haruto cũng đã tham gia viết lời cho ca khúc này.

Ca khúc được đầu tư hoành tráng xứng đáng với cái mác YG Entertainment.

MV "Boy" của TREASURE đã thu về gần 500,000 lượt xem chỉ trong 1 tiếng đầu ra mắt.

Ngay từ trước khi ra mắt, theo một bài báo của Naver và Osen, album đầu tay của TREASURE đã chính thức vượt quá 150.000 doanh số đặt hàng trước vào ngày thứ tư, kể từ ngày 3 tháng 8. Nó cũng lập kỷ lục về doanh số album đầu tay cao nhất trong số các nghệ sĩ của YG.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ