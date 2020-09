TREASURE vinh dự được khai trương phòng tập xịn nhất trong tòa nhà YG Entertaiment mới xây dựng

Được biết, nhóm nhạc nam tân binh TREASURE đã có cơ hội sử dụng một trong những phòng tập lớn nhất của toàn bộ tòa nhà YG Entertainment mới, để quay video luyện tập vũ đạo "I LOVE YOU" mới nhất của họ!

Ngay sau khi TREASURE tiết lộ sẽ cho ra mắt video luyện tập vũ đạo cho ca khúc chủ đề mới của họ vào ngày 28 tháng 9, đại diện của YG Entertainment cho biết: "Khi quay video luyện tập vũ đạo cho 'BOY', 12 thành viên đã phải đối mặt với sự khó chịu do quy mô của phòng tập nhỏ hơn. Vào thời điểm buổi tập nhảy 'I LOVE YOU' được quay, tòa nhà vẫn còn cần thêm những điều chỉnh cuối cùng về nội thất của tòa nhà mới nên có một chút rủi ro. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định sử dụng căn phòng mới để đảm bảo các thành viên TREASURE có thể di chuyển tự do hơn."

Cận cảnh căn phòng tập mới toanh trong trụ sở mới của YG Entertainment

Điều này cũng đánh dấu lần đầu tiên bất kỳ chi tiết bên trong của tòa nhà YGE mới được tiết lộ công khai kể từ khi tòa nhà hoàn thành. Căn phòng mà các thành viên TREASURE sử dụng để luyện tập vũ đạo "I LOVE YOU" thực sự là "phòng Big Bang" dành cho nhóm nhạc tiền bối BIG BANG sử dụng. Tổng cộng, tòa nhà mới của YG Entertainment có 7 phòng tập lớn, mỗi phòng đều được dán nhãn dành cho các nghệ sĩ lớn. 'Phòng Big Bang' nằm bên cạnh 'phòng BLACKPINK' và một phòng riêng biệt nhỏ hơn một chút. Và 12 tân binh gà cưng cũng được YG trang bị cho 'phòng TREASURE'.

Hình ảnh thực trụ sở mới của YG

Đại diện của YGE cho biết thêm, "Các phòng tập đều có đầy đủ hệ thống cách âm cũng như chất lượng âm thanh cao bao gồm cả micro không dây cho cả 12 thành viên, vì vậy các nghệ sĩ rất hài lòng với tòa nhà mới cho đến nay."

12 thành viên sắp bước vào kì nghỉ lễ Chuseok

Cuối cùng, YG Entertainment đảm bảo với người hâm mộ về TREASURE, "Chúng tôi không đặt bất kỳ lịch trình nào cho các thành viên TREASURE trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ Chuseok bắt đầu từ ngày 30 tháng 9, vì họ đã làm việc không nghỉ và cần thời gian để lấy lại năng lượng. Công ty cũng đã cho ra mệnh lệnh khá hài hước là 'không được vào phòng tập' trong khung giờ này. " Do các thành viên Nhật Bản của TREASURE sẽ không thể về nước trong kỳ nghỉ lễ Chuseok do giới hạn của COVID-19, các thành viên này có thể sẽ đến nhà của các thành viên khác để nghỉ ngơi", YG Entertainment đưa tin.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ