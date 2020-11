Trend 'ngày ấy - bây giờ' cực hot trên Facebook: Hãy tìm 1 bức ảnh cũ để thấy mình thay đổi thế nào

Phải công nhận là thi thoảng Facebook cũng nghĩ ra "lắm trò" khi thường xuyên tạo ra các trend mới cho người dùng giải trí . Sau hàng loạt những thử thách hấp dẫn như #First Impression Challenge (Thử thách ấn tượng đầu tiên), #Drop Your Long Hair vs Short Hair Challenge (Thử thách Tóc dài - Tóc dài),... thì trong vài ngày trở lại đây thôi CĐM lại tiếp tục hò nhau thực hiện thử thách tiếp theo với tên gọi #howmuchhavechangedchallenge (tạm dịch là Thử thách bạn đã thay đổi nhiều như thế nào?)