Sốc tận óc khi biết 'bạn tri kỷ' của chồng là cô nàng chân dài ở công ty

Hai vợ chồng tôi vốn bằng tuổi, yêu nhau từ những ngày tháng còn học năm nhất Đại học. Sau khi ra trường 2 năm, chúng tôi quyết định kết thúc những ngày tháng hẹn hò bằng một đám cưới . Tôi làm công nhân viên chức nhà nước, lương 15 triệu/tháng còn chồng làm dự án cho một công ty nước ngoài, lương 30 triệu. Mức lương khá ổn định nên cưới nhau 3 năm, vợ chồng tôi đã có riêng 1 căn hộ hơn 100m2, 1 xe ô tô cùng 1 sổ tiết kiệm cho cậu con trai nhỏ.

Vốn là người tình cảm, chu đáo nên dù có bận rộn, chồng luôn sắp xếp về sớm để ăn cơm tối với vợ con. Anh đối xử với bố mẹ, họ hàng 2 bên rất tốt, chúng tôi cũng luôn tin tưởng và tôn trọng nhau nên chưa bao giờ nghi ngờ nhau chuyện gì. Bởi thế, dù điện thoại, máy tính cả 2 đều không cài mật mã nhưng cả vợ lẫn chồng đều ít khi kiểm tra.

Thời gian gần đây, nghe nói công ty chồng trúng thầu một công ty mới khá hoành tráng nên cần thêm nhân lực, cần thêm nhân viên hỗ trợ. Tôi cũng biết nhân viên mới là một cô gái tài giỏi, biết ăn nói nên mọi người, kể cả chồng tôi rất thiện cảm.

Dự án bận rộn nên anh thường xuyên đi sớm về muộn, những bữa cơm cùng vợ con cũng không còn nữa. Cho đến một ngày, chồng đi liên hoan về muộn, vừa đặt lưng lên sofa thì ngủ mất. Sau khi ru con ngủ, tôi đi tìm quần áo cho anh thay thì thấy điện thoại rung suốt, báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tục.

Lần đâu tiên, tôi cầm điện thoại chồng lên đọc tin nhắn, và thực sự khi ấy trong đầu cũng không hề nghĩ ngợi điều gì. Mở điện thoại ra, cái tên 'Tri kỷ' khiến tôi thoáng run tay, nội dung bên trong càng khiến tôi chết lặng: "Anh về nhà chưa? Anh nhớ ngủ sớm đi nhé. Nếu chưa ngủ nhắn lại 1 tin để em yên tâm..."

Lần mò vào facebook, tôi tìm ra 'Tri kỷ' của chồng chính là cô nhân viên mới, vóc dáng cao ráo xinh xắn, thường xuyên đăng tải những câu nói xúc động nhẹ nhàng. Đây chắc hẳn là một cô gái dịu dàng, sống nội tâm. Cả đêm ấy, tôi thức trắng đọc trọn vẹn tin nhắn giữa chồng và cô gái ấy. Họ từ tương tác công việc đến thú vui cá nhân, rồi tâm sự về gia đình và tình yêu. Họ kể cho nhau nghe tất cả những chuyện xảy ra trong ngày, dù không nói yêu đương nhưng tin nhắn nào cũng thân thiết gắn bó, thường xuyên nói chuyện đến 1-2h sáng mới ngừng.

Sau đêm đó, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân với cô bé đó chỉ là đồng nghiệp và không có gì hơn. Tôi chỉ lẳng lặng không nói gì. Những ngày sau đó, anh về sớm hơn, quan tâm vợ con hơn nhưng trong tôi dường như đã chẳng thể cảm nhận được như xưa. Tôi biết nhiều đêm anh mất ngủ, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Thấy thế tôi chỉ quay lưng đi, im lặng khóc vì biết trái tim anh đã thuộc về người ta mất rồi.

Nửa tháng sau, tôi trộm vào điện thoại chồng kiểm tra, thấy những tin nhắn đã ít đi nhưng họ vẫn tâm sự với nhau như ngày trước, chỉ là nói chuyện ngắn gọn hơn thôi. Anh thậm chí còn hỏi cô ta nên mặc áo màu gì cho đẹp, mua quà cho mẹ nên chọn gì... những câu nói chẳng khác gì chồng hỏi vợ. Cả 2 vẫn động viên nhau, chúc nhau ngày mới, chúc ngủ ngon mỗi ngày. Lần này, trái tim tôi thật sự tan nát. Vài ngày sau đó, tôi lặng lẽ để lá đơn ly hôn trên bàn rồi ôm con về ngoại. Với tôi, cuộc hôn nhân êm đẹp bao năm coi như chấm hết từ đây.

