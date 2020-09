Triệt phá đường dây đánh bạc online 1.000 tỷ đồng, lấy chung cư cao cấp làm 'hang ổ'

Tin tức mới nhất ngày 22/9, VOV dẫn lại thông tin từ đại diện Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, Cục vừa tiến hành triệt phá thành công chuyên án CA.201B, ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc online với nhiều chi nhánh trên toàn quốc với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 4.000 tài khoản đánh bạc tham gia.

Bên cạnh đó, cơ quan cũng tiến hành bắt giữ 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc. Trong đó, ba đối tượng cầm đầu được xác định gồm Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, Long Biên, Hà Nội), Trần Ngọc Quân (SN 1980, Xuân La, Hà Nội), Tử việt Anh (SN 1980, Ba Đình, Hà Nội).

Clip: TTXVN

Những đối tượng này đã bị cơ quan tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Hưng khai nhận, đối tượng cùng với Việt Anh và Quân góp mỗi người 300 triệu từ đầu năm 2019 để xây dựng một loạt các trang đánh bạc online gồm daiphat365.com, vuadaga.com, xocdia99.com...

Theo đó, tại các trang này sẽ có nhiều trò chơi cờ bạc trực tuyến như: Tài xỉu, xóc đĩa, lô đề, cá độ bóng đá... Những ai muốn chơi sẽ phải nạp tiền thật để đổi lấy điểm. Khi chơi thắng, điểm có thể quy sang tiền thật thông qua tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Tiến Hưng

Dù các đối tượng chủ chốt đều ở Hà Nội nhưng lại đặt 'hang ổ' ở TP.HCM bằng cách thuê căn hộ chung cư cao cấp để tư vấn con bạc và điều hành đường dây hotline.

Vận hành mạng lưới tư vấn, lôi kéo con bạc là Lê Hồng Nhung (SN 1994, trú quận Tân Phú, TP HCM) - được 3 người kia thuê. Hiện tại, Lê Hồng Nhung cũng đã bị bắt để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ