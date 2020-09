Nữ quái quản lý đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng bị bắt hé lộ mức lương quản lý tới 50 triệu/tuần

Ngày 22/9, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đang tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỉ đồng. Trong số đó có12 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc , 4 đối tượng bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đứng sau đường dây "khủng" rất tinh vi này là Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân và Nguyễn Tử vi ệt Anh (cùng SN 1980, trú tại Hà Nội). Cả ba đã cùng nhau góp tiền thuê nhân viên công nghệ thông tin để thiết lập, quản trị và vận hành các website trung gian như: daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com... để phục vụ đánh bạc trực tuyến.

Đối tượng Hưng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng không trực tiếp ra mặt mà lập nhiều văn phòng trên các địa bàn khác nhau rồi cho người đứng tên. Cụ thể như, hệ thống điều hành đánh bạc được sắp đặt ở Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh mở văn phòng đại diện ở trong TP.HCM . Các đối tượng thuê căn hộ chung cư cao cấp, an ninh tốt để mở văn phòng có đầy đủ nhân viên, hotline tư vấn chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website, hướng dẫn các con bạc đánh bạc.

Người đứng lên quản lý văn phòng TP.HCM này được xác định là Lê Hồng Nhung (SN 1994). Nhung cũng là người Hà Nội và đã chuyển vào TP.HCM để điều hành văn phòng này với mức lương cực béo bở 50 triệu đồng/ tuần. Ngoài ra, dưới Nhung còn có nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn… và các nhân viên khác được trả với mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Nhung là quản lý chi nhánh TP.HCM

Cơ quan chức năng đã xác định đường dây này hoạt động từ tháng 2/2019 với tổng số gần 4.000 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng. Hiện nay việc đánh bạc trực tuyến đang trở thành trào lưu bởi sự tiện lợi mà nó đem lại. Các con bạc không cần di chuyển, tụ tập nhưng vẫn có thể cá cược, tránh sự nhòm ngó của lực lượng công an.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ