Triệt phá đường dây đưa 'gái' từ các tỉnh phía Bắc vào tận Đắk Lắk bán dâm

Tin tức mới nhất ngày 23/8, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan đang đấu tranh lấy lời khai các đối tượng liên quan, làm rõ đường dây đưa các cô gái từ nhiều tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk hoạt động bán dâm chuyên nghiệp.

Các cô gái bán dâm bị bắt quả tang.



Theo Theo VOV , vào khoảng 22h đêm 22/8, sau một thời gian mật phục theo dõi và nắm bắt được quy luật hoạt động, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ 999, địa chỉ số 112/37 Y Ngông.



Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng 109, 110 và 111. Ngoài ra, có 3 cô gái đang chờ khách tại 3 phòng khác.



Được biết, nhà nghỉ này do bà Nguyễn Thị Hương Giang (45 tuổi) làm chủ.

Các cô gái này bán dâm với giá từ 400-500 nghìn/lượt.

Qua kết quả điều tra nhanh, Công an thành phố Buôn Ma Thuột thông tin, tất cả các cô gái này đều đến từ các tỉnh phía Bắc như: Phú Thọ, Tuyên Quang và Hải Dương.



Bước đầu, nhóm này khai nhận mới vào TP Buôn Ma Thuột từ đầu tháng 8/2020 để hoạt động bán dâm. Theo đó, khi có người đến nhà nghỉ mua dâm sẽ thỏa thuận trực tiếp. Nếu nhiều người mua thì sẽ 'huy động' thêm các thành viên khác trong nhóm.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ