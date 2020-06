Triệt phá đường dây mua bán linh kiện súng săn công khai trên mạng xã hội

Ngày 22/6, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay đơn vị vừa triệt phá đường dây nhập lậu, mua bán linh kiện súng săn công khai trên mạng xã hội . Danh tính những đối tượng liên quan đến đường dây này gồm Trần Mạnh Linh (SN 1986, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa); Bùi Quang Thắng (SN 1984, quê quán huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Vũ Quang Quân (SN 1985, trú tại quận Ba Đình), là các chủ cửa hàng bán linh kiện súng săn.

Trước đó vào ngày 17/6, khi đang đi tuần tra thì Đội CSHS Công an quận Thanh Xuân phát hiện đối tượng Lò Văn Quý (SN 1997) tàng trữ trái phép 1 khẩu súng săn, 100 viên đạn và bơm tay của súng. Sau khi được đưa về cơ quan công an, Quý khai đã mua linh kiện súng săn trên mạng xã hội từ nhiều shop để đi bắn chim ở tỉnh Hà Nam. Quý đặt mua các linh kiện riêng lẻ, sau đó ship về nhà và lắp ráp thành khẩu nguyên chiếc. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận khẩu súng thu được là súng săn, 100 viên đạn là đạn chì, khi sử dụng có thể gây thương tích hoặc chết người.

Tại trụ sở công an, đối tượng Linh khai nhận qua tìm hiểu thì biết bên Trung Quốc có cơ sở sản xuất linh kiện súng săn. Cuối năm 2019, đối tượng đặt mua nhiều nòng súng, thân súng, đạn chì và các bộ phận khác về Việt Nam rồi lập tài khoản Facebook rao bán các loại linh kiện súng, quay video đăng trên Youtube hướng dẫn cách lắp ráp súng.

Để tiện việc kinh doanh , Linh thuê nhà trên phố Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai làm kho chứa hàng. Chưa hết, đối tượng còn mua thêm máy khắc laze để phục vụ việc khắc chữ, hình lên súng săn theo yêu cầu của khách.

Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 500 nòng, khung súng, 19 bình chứa khí, 16 ống giảm thanh, 6 ống ngắm, 14 van khí, 1 bộ máy tính, 1 bộ khắc laze cùng nhiều tang vật khác. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Linh Chi/SKCĐ