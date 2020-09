Lật tẩy chiêu bỏ 4 vỏ hạt dưa vào phin cà phê để xóc và cá cược ăn tiền của nhóm người ở Đắk Lắk

Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk ) đang lấy lời khai một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc bằng phin cà phê và vỏ hạt dưa để qua mặt cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng bắt được 6 đối tượng trong vụ án này.

Theo điều tra, chiều 5/9, sau một thời gian theo dõi, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đột kích vào nhà ông Bùi Văn Bình (42 tuổi, ngụ đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột).

Hiện trường sới bạc

Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn thu giữ 50 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 5 xe máy cùng nhiều dụng cụ liên quan khác.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Liên quan đến hành vi đánh bạc, trước đó vào cuối tháng 4/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi), Nguyễn Thị Lương (56 tuổi), Hoàng Văn Nam (49 tuổi), Trịnh Quốc Tuân (38 tuổi), Mai Văn Hiện (43 tuổi, cùng ngụ địa phương) và Nguyễn Mạnh Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Đắk G’long) và Trương Xó (38 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp) về tội Đánh bạc.

Cụ thể, ngày 21/4, Công an TP GIa Nghĩa bắt quả tang các đối tượng trên đang đánh bạc tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa. Tại hiện trường thu giữ 400 viên kẹo (tương đương 80 triệu đồng), 2 bộ bài tây và nhiều tang vật liên quan khác. Thời điểm bị bắt, các đối tượng đánh bạc theo hình thức chơi phỏm.

Các đối tượng quy đổi tiền thành kẹo. Tùy theo thỏa thuận của người chơi, giá trị quy đổi từ 100.000 đồng cho đến 200.000 đồng/viên bi (kẹo).

Khi nhập sòng, người chơi được đối tượng Luyến đưa cho 1 rổ 100 viên kẹo hoặc bi. Mỗi lần chơi, mỗi người sử dụng 100 viên kẹo hoặc bi tương đương 10 - 20 triệu để đánh bạc.

Người tham gia sát phạt không phải bỏ trước đó. Sau khi kết thúc chơi thắng thua phân định thì sẽ quy đổi ra tiền.

