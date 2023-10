Hải Dương: Triệt phá ổ nhóm lừa bán 2 thiếu nữ vào "động" karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công, bắt giữ 3 đối tượng lừa bán 2 bé gái vào quán karaoke ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công đường dây mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi, làm rõ 3 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm Lê Minh Công (26 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương), Hoàng Văn Toản (21 tuổi) và Hoàng Văn Khiêm (17 tuổi), cùng thường trú ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Tìm "con mồi" trên mạng internet

3 đối tượng trên không có nghề nghiệp ổn định, cùng ở nhờ nhà người quen. Công thường xuyên lên mạng xã hội Facebook, thông qua nhóm "Tìm việc nhanh 24h" và đã quen biết người thanh niên tên Hiếu (chưa xác định được nhân thân, lai lịch).

Công biết Hiếu có nhu cầu mua nhân viên nữ phục vụ các quán karaoke, giá một người 10-15 triệu đồng. Hai đối tượng thỏa thuận, nếu Công tìm được người sẽ bán cho Hiếu.

Công rủ Toản và Khiêm cùng tham gia. Ba đối tượng bàn nhau lên mạng tìm kiếm những cô gái có nhu cầu tìm việc làm, hoặc kết bạn làm quen, giả vờ rủ về Hải Dương chơi rồi mang bán cho Hiếu.

Khoảng đầu tháng 8, thông qua mạng xã hội, Công quen biết với nạn nhân Q.T.V. (trú tại tỉnh Điện Biên).

Khi nói chuyện, Công sử dụng tên giả là Nguyễn Đức Tùng, ở huyện Kim Thành, Hải Dương. Biết V. đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke ở Hà Nội, Công vờ rủ V. về nhà Công ở Hải Dương chơi, hẹn ngày 13/8 sẽ đón V. tại Ga Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

V. đã rủ em họ là cháu Q.T.H. (16 tuổi, cùng trú tại tỉnh Điện Biên) đi cùng.

Đúng hẹn, V. cùng cháu H. đến Ga Phú Thái và được Công và Khiêm đến đón về nhà.

Trên đường đi, Công hỏi cháu H. sinh năm bao nhiêu; H. nói sinh năm 2007. Công nảy sinh ý định bán cả cháu H.

Để tránh việc các nạn nhân liên lạc với người khác, Công vờ lấy lý do sẽ mua điện thoại mới rồi thu điện thoại của V. và cháu H. Công tháo sim, xóa dữ liệu trên điện thoại của V., còn điện thoại của cháu H. Công quản lý. Công dặn Toản và Khiêm thay nhau trông giữ 2 người, không cho bỏ trốn.

Đối tượng Hoàng Văn Khiêm, Lê Minh Công, Hoàng Văn Toản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trưa 13/8, Công mua cho V. và cháu H. mỗi người một bộ quần áo mới. Khi V. và cháu H. không mặc áo theo yêu cầu của Công, đối tượng dùng dao đe dọa, buộc họ phải nghe lời.

Công chụp ảnh các nạn nhân và yêu cầu khi có ai hỏi thì phải nói rằng V. sinh năm 2003 còn H. sinh năm 2004. Công còn yêu cầu V. phải nói dối là đang nợ Công 17 triệu đồng, H. đang nợ Công 16 triệu đồng.

Công yêu cầu hai nạn nhân phải nói nghề nghiệp là làm nhân viên karaoke, có cả "bay lắc"... Mục đích của Công là để bán được V. và H. với giá 33 triệu đồng.

Sau đó, Công liên hệ với một người tên Kiên quen qua mạng, gạ bán 2 cô gái. 22h ngày 13/8, Công và Toản chở hai nạn nhân đến gặp Kiên nhưng Kiên chỉ trả giá 10 triệu đồng nên Công không đồng ý.

Sau đó, Công tiếp tục liên hệ với người đàn ông tên Hiếu để gạ bán 2 nạn nhân.

Bán thành công với giá 33 triệu đồng

Hiếu tiếp tục liên hệ với anh Phan Văn C. (31 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), chủ quán karaoke ở huyện Tam Đảo. Hiếu bảo với anh C. là 2 nạn nhân đang nợ chủ tổng 33 triệu đồng, nếu nhận về làm nhân viên quán thì phải trả nợ thay họ. Anh C. đồng ý.

Khoảng hơn 3h ngày 14/8, Công cùng Toản đưa các nạn nhân đến gặp Hiếu và anh C. Tại đây, anh C. đã đồng ý trả nợ cho V. và cháu H. với tổng số tiền 33 triệu đồng để nhận cả hai về làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Số tiền này Hiếu đưa lại cho Công và được trả tiền hoa hồng 7 triệu đồng.

Khi về quán karaoke, anh C. giao cho V. và cháu H. công việc phục vụ khách hát như bấm bài, rót bia, hát với khách; nghiêm cấm sử dụng ma túy và bán dâm cho khách.

V. và cháu H. tự nguyện làm việc tại quán karaoke này, không bị ai ép buộc, đánh đập; được tự do đi lại.

Ngày 16/8, anh C. cho V. và cháu H. một chiếc điện thoại. V. liên lạc với chủ quán karaoke cũ nơi làm việc đó nhờ liên lạc với gia đình.

Ngày 22/8, anh C. biết cháu H. chưa đủ tuổi lao động nên thuê taxi chở cả V. và H. về huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đó, anh M.V.S. (bố của nạn nhân V.) và anh Q.V.L. (chú ruột của cháu H.) đã làm đơn tố giác gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào nội dung đơn tố giác và lời khai của V. và H., ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi để tiến hành điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC02 Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được các đối tượng thực hiện hành vi trên là Công, Toản và Khiêm.

Ngày 7/10, được sự vận động của cơ quan công an, Khiêm đã đến PC02 Công an tỉnh Hải Dương đầu thú, khai nhận hành vi giúp sức cho Công, Toản bán người.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Công và Toản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.