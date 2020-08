Danh tính nữ quái điều hành hoạt động mờ ám trong căn hộ ở Sài Gòn, nhiều người đi vào không thấy ra

Theo nguồn tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Trinh (SN 1962, thường trú Q.4); Võ Ngọc Sơn, Đào Ngọc Tâm, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Văn Nhiều, Lê Kiều Khanh về hành vi Tổ chức đánh bạc. Bên cạnh đó khởi tố 19 bị can khác về hành vi Đánh bạc.