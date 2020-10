Cô gái 27 tuổi suýt bị mù do tiêm filler nâng mũi, hai lần điều trị mới giữ lại chút thị lực

Sáng 1/10, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình và thẩm mỹ ( Bệnh viện Việt Đức ) cho biết, bệnh viện vừa phối hợp cấp cứu cho chị N.T.H (27 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Thái Nguyên) bị tai biến do tiêm filler nâng mũi ở một spa (tiêm chất làm đầy nâng mũi).

Bệnh nhân cho biết, từ khi nhân viên thẩm mỹ đang tiêm filler, chị đã có cảm giác đau buốt dọc sống mũi, mắt phải bỗng dưng tối đen. Sau đó, chị H được chuyển đến một bệnh viện ở Thái Nguyên vào đêm 16/9 và được chẩn đoán mù vĩnh viễn.



Quá lo sợ, gia đình đã đưa chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cấp cứu. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, da vùng mũi và trán bầm tím, mắt phải sụp mi, phù nề, rối loạn cơ vận động nhãn cầu, nhìn tối đen...

Bệnh nhân đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tai biến do tiêm filler gây tắc mạch, mù mắt, thiếu máu cấp tính vùng trán, mũi. Bệnh viện đã mời các chuyên gia của Bệnh viện Mắt trung ương đến cùng hội chẩn và điều trị.



Sau hơn 2 tiếng nỗ lực điều trị, bệnh nhân đã có dấu hiệu phục hồi một cách rõ rệt. Mắt phải bệnh nhân đã có thể nhìn và đếm ngón tay ở khoảng cách 60-70cm.

Bệnh nhân được can thiệp 2 lần mới giữ lại chút thị lực



Bất ngờ, sau đó, bệnh nhân lại xuất hiện mất thị lực toàn bộ. Cả ê kíp bác sĩ của bệnh viện phải can thiệp lần thứ hai. Các bác sĩ phải sử dụng cả thuốc giải filler phối hợp với các thuốc pha loãng liều cao để tái lập lại tuần hoàn cho võng mạc người bệnh. May mắn sau 2 tiếng điều trị tích cực, thị lực bệnh nhân đã được cải thiện.



Thực tế đã ghi nhận rất nhiều trường hợp tai biến mù mắt hoặc suýt bị mù do tiêm filler nâng mũi. Các ca tai biến dạng này xảy ra thường do nhân viên thẩm mỹ không có tay nghề, không có kiến thức về thẩm mỹ.



PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cảnh báo, sở dĩ tiêm filler dễ gây biến chứng mù mắt là bởi người tiêm filler nếu không phải là bác sĩ chuyên khoa, không có kiến thức về tạo hình thẩm mỹ thì nguy cơ tiêm vào các nhánh mạch máu quanh ổ mắt rất cao. Khi bị tiêm nhầm vào mạch máu, chất filler sẽ theo mạch máu vào não, nếu lượng quá nhiều gây tắc mạch não sẽ gây đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng.



Các trường hợp mù mắt do tiêm filler thường do tắc động mạch mắt, nhất là động mạch trung tâm võng mạc, nguy cơ mù rất cao.



Các chuyên gia cảnh báo chị em tuyệt đối không lựa chọn nâng mũi bằng tiêm filler vì không có hiệu quả thẩm mỹ lại kéo theo nguy cơ biến chứng nguy hiểm, đặc biệt cho mắt.



Một số triệu chứng sau tiêm filler nâng mũi để có thể nhận biết nguy cơ tai biến mù mắt đó là: cảm giác đau buốt ngay từ lúc tiêm, cơn đau buốt kéo dài lan ra vùng mắt, đến óc. Thông thường, bệnh nhân sẽ có triệu chứng mất thị lực ngay lập tức và cần được cấp cứu kịp thời.



Chị em có nhu cầu làm đẹp không nên sử dụng dịch vụ của các tiệm spa giá rẻ. Thay vào đó cần đến các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, có biển hiệu, tên bác sĩ, số giấy phép hoạt động. Thủ thuật tiêm filler không quá phức tạp nhưng khi có biến chứng xảy ra thì nguy hiểm và nặng nề.

