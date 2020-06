Cô nàng 18 tuổi ra sức giảm cân vì bị chê béo bụng, nào ngờ đi khám mới phát hiện u nang buồng trứng

Trang Ettoday mới đây đưa tin về một trường hợp cô gái trẻ tuổi đã mắc u buồng trứng. Đó là Tiểu Kỳ nữ sinh 18 tuổi tại Đài Loan. Khoảng 2, 3 tháng trước, Tiểu Kỳ đột nhiên cảm thấy bụng căng trướng và to lên rõ rệt tới mức mặc váy bị lộ bụng rồi bạn bè chê cười.

Do vậy, cô nàng ra sức ăn kiêng rồi tập luyện để giảm cân nhưng "mỡ bụng" chẳng tiêu đi chút nào. Khoảng nửa tháng trở lại đây, cô gái thấy bụng lồi lên cương cứng và cảm giác đầy trướng nên đã quyết định tới Bệnh viện khám.

Bụng cô gái to bất thường dù thân hình gầy ốm



Tại Bệnh viện Cheng Hsin General Hospital, bác sĩ Lý Vĩ Hạo - khoa Phụ sản, cho biết, Tiểu Kỳ có vóc dáng gầy ốm, do đó dấu hiệu bụng lồi và căng cứng là không bình thường. Kết quả siêu âm phát hiện u buồng trứng kích thước 16cm, được chẩn đoán là u quái (teratoma).



Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ một bên buồng trứng và u quái hình dạng quả cầu nước cũng được gắp ra ngoài.

Khối u buồng trứng được lấy ra



Mặt khác, bác sĩ cảnh báo cô gái nếu thấy có dấu hiệu căng trướng bụng lặp lại thì nên đi khám sớm để điều trị kịp thời.



U buồng trứng là các khối u bất thường mọc lên trong buồng trứng chị em, phổ biến ở phụ nữ trung tuổi trở lên nhưng ngày càng có xu hướng trẻ hóa. U buồng trứng có thể là u nguyên phát và u thứ phát do di căn từ xa đến buồng trứng.



Đối với u nguyên phát, người ta chia ra nhiều loại u buồng trứng theo tính chất khối u.



U nang bì hay còn gọi là u quái (teratoma) thường lành tính, nguy cơ biến thành khối u ác tính chỉ có xác suất 0.3~1%. Khối u chứa tổ chức phát sinh từ tế bào mầm, trong nang chứa các tổ chức như răng, tóc, bã đậu.



U quái (teratoma) thường gặp ở phụ nữ 20 - 40 tuổi, thường gặp nhiều nhất là phụ nữ trẻ 20 tuổi. Loại u này có nguy cơ tái phát dù đã được cắt bỏ.



Các triệu chứng u nang buồng trứng nói chung và cả ung thư buồng trứng thường dễ bị bỏ qua là:



- Rối loạn kinh nguyệt, đi tiểu nhiều, đau khi quan hệ tình dục.



- Cảm giác đầy hơi căng tức, chướng bụng giống như rối loạn tiêu hóa kèm buồn nôn nhưng thực tế lại là bệnh ở buồng trứng.

U buồng trứng nếu không được phát hiện kịp thời sẽ gây ra một số biến chứng nguy hiểm.



Xoắn nang: Thường gặp ở nang có cuống dài, không dính, khối u nhỏ dễ xoắn hơn khối u lớn. Đây là tình trạng cấp cứu, khi xoắn có thể gây thiếu máu, hoại tử buồng trứng. Nếu không được xử lý kịp thời, khối u vỡ hoặc hoại tử, bệnh nhân có thể tử vong. Người bệnh trong trường hợp này thường đau bụng dữ dội đột ngột, nôn ói nhập viện mới biết là do u buồng trứng xoắn.



Vỡ nang buồng trứng: Biến chứng này xảy ra khi khối u phát triển quá to gây vỡ, dẫn tới chảy máu, đau bụng dữ dội thậm chí nhiễm trùng, xuất huyết cần được phẫu thuật sớm kẻo đe dọa tính mạng.



U nang buồng trứng xuất huyết: Đây là biến chứng phổ biến nhất trong các biến chứng của u buồng trứng. Khi các mạch máu nằm trên thành nang bị vỡ, tràn ra nang và làm nang to lên.



Các triệu chứng thường là đau bụng vùng hạ vị và vùng chậu (đau buồng trứng), đau bất ngờ, dữ dội hoặc có thể bắt đầu và hết đau, đau âm đạo hoặc rỉ máu từ âm đạo, đau sau khi tập luyện gắng sức hoặc sau khi quan hệ tình dục, buồn nôn, ói mửa, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt... Việc theo dõi u nang buồng trứng xuất huyết là rất cần thiết để có chỉ định phẫu thuật phù hợp.



U nang buồng trứng kèm có thai: U nang thường được chẩn đoán khi siêu âm khám thai định kỳ. Trường hợp này thường gặp nang hoàng thể hoặc u nang bì, ít khi gặp nang ác tính. Bệnh nhân cần được theo dõi để chỉ định loại bỏ khối u vào thời điểm thích hợp, tránh gây sảy thai.

Các biến chứng khác của u buồng trứng là gây vô sinh, sinh non, sảy thai, khó đẻ và ung thư hóa.

Your browser does not support HTML5 video.

4 dấu hiệu ung thư buồng trứng. Video: Dân trí