Triệu chứng virus Bunya Trung Quốc và cách phòng ngừa

Virus Bunya Trung Quốc vốn được phát hiện lần đầu năm 2009 nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, các nhà khoa học nước này đã phát hiện ra một chủng mới nguy hiểm hơn có khả năng lây lan từ người sang người.

Triệu chứng virus Bunya Trung Quốc



Bunyavirus là tên gọi chung của một nhóm virus gây bệnh màng não vô khuẩn. Trong đó, chúng gây bệnh viêm não California và viêm não Crosse với tỷ lệ liệt và tử vong cao.



Virus Bunya gây bệnh truyền nhiễm cấp tính với loài trung gian truyền bệnh như động vật chân đốt, động vật có xương sống... chủ yếu là bọ ve, ve chó và muỗi.



Theo các nhà khoa học Trung Quốc, sau nhiều năm lần này virus Bunya chủng mới có nhiều điểm khác biệt hơn. Hiện tại, "virus Bunya chủng mới" chỉ là tên gọi tạm thời.

Phân tích cấu trúc virus Bunya



Bác sĩ Sheng Jifang – chuyên gia về virus Bunya, giám đốc Bác sĩ Sheng Jifang – chuyên gia về virus Bunya, giám đốc Bệnh viện Liên kết số 1 của Đại học Y Chiết Giang cho hay, 3 năm trước nước này từng ghi nhận một bệnh nhân nhiễm virus Bunya tử vong. Qua điều tra dịch tễ xác định 16 người khác từng tiếp xúc với thi thể người mắc bệnh đã bị lây bệnh.



Dựa trên các trường hợp trước đó, virus Bunya có thể lây truyền từ bọ ve hoặc người bị nhiễm sang người khác qua đường máu, đường hô hấp hoặc vết thương hở.



Do đó, các chuyên gia cảnh báo loại virus Bunya chủng mới có khả năng lây nhiễm cực cao giữa các thành viên trong cùng Do đó, các chuyên gia cảnh báo loại virus Bunya chủng mới có khả năng lây nhiễm cực cao giữa các thành viên trong cùng gia đình hoặc người bệnh và nhân viên y tế.



Theo các chuyên gia, người nhiễm virus Bunya ban đầu có triệu chứng là sốt, buồn nôn, ói, rối loạn tri giác đưa đến hôn mê, co giật. Với người có sức đề kháng tốt, các triệu chứng ở thể nhẹ có thể tự khỏi. Tuy nhiên, ở thể nặng các triệu chứng có thể tiến triển thành rối loạn chức năng đa cơ quan, suy đa tạng, thậm chí là tử vong.



Đối tượng dễ mắc bệnh nhất là trẻ em và người già. Nhóm đối tượng này cũng có nguy cơ tử vong cao khi nhiễm virus. Triệu chứng virus Bunya điển hình ở người bệnh là hiện tượng xuất hiện, giảm tiểu cầu. Người nhiễm virus này có thể xuất hiện các vết loang lổ như người mắc liên cầu khuẩn lợn...



Các trường hợp nhiễm virus Bunya thường tăng cao vào mùa hè bởi lẽ đây là mùa sinh sản của bọ ve. Loại ký sinh trùng này thường hút máu động vật máu nóng, chúng chui lủi trong vùng rừng rậm, bụi cây...



Cách phòng ngừa virus Bunya



Từ năm 2009, các nhà khoa học đã dự tính, loại virus này gây bệnh có tỷ lệ tử vong từ 1 – 5%. Tuy nhiên virus Bunya chủng mới được cho là lây lan mạnh và nguy hiểm hơn.



Bà Feng cho hay, hiện chưa có Bà Feng cho hay, hiện chưa có vắc xin hay thuốc đặc trị nào cho virus Bunya. Điều tốt nhất cho bệnh nhân là cần nhập viện điều trị càng sớm càng tốt. Mỗi người mỗi gia đình cần tự trang bị kiến thức để phòng tránh loại virus nguy hiểm này.

Virus Bunya bắt nguồn từ bọ ve chó



Trước hết người bệnh cần tự nhận biết các triệu chứng để phát hiện bệnh và nhập viện sớm. Thứ hai thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm, tránh nuôi chó mèo hoặc có nuôi cũng cần vệ sinh sạch sẽ để không cho bọ ve môi trường phát triển.



Người dân cần chú ý không nên đi vào các khu vực bụi rậm, đất ngập nước như công viên rừng hay vườn quốc gia... đặc biệt vào mùa hè. Bởi lẽ đây là môi trường sống lý tưởng của bọ ve. Khi thăm vường thú cũng không nên lại gần các động vật máu nóng.



Với người nhà và nhân viên y tế chăm sóc người bệnh cần có trang phục bảo hộ để tránh tiếp xúc với dịch nhờn vết thương của người bệnh, làm lây lan virus.



Đến ngày 6/8, tỉnh An Huy Trung Quốc đã ghi nhận 5 người tử vong vì virus Bunya, 4 ca tử vong khác được ghi nhận ở thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông. Hiện tại, nhà chức trách Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang vì loại virus này lây truyền qua đường máu và tiếp xúc với chất dịch cơ thể thông qua vết thương hở nên tốc độ lây lan không đáng ngại đồng thời cũng dễ kiểm soát hơn.

Virus Bunya chủng mới ở Trung Quốc

Theo Hà Ly/SKCĐ