Xôn xao trước tin Triệu Lệ Dĩnh và Chung Hán Lương hợp tác trong phim ngôn tình: Thực hư thế nào?

Ngày 6/11, trên mạng lan truyền thông tin về việc bà mẹ một con Triệu Lệ Dĩnh sẽ nên duyên cùng nam thần ngôn tình Chung Hán Lương trong phim mới có tên Trường Tương Tư. Đây là bộ phim ngôn tình được chuyển thể từ tác phẩm khá nổi tiếng của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn.



Trường Tương Tư kể về câu chuyện tình vừa ngọt nhẹ lại ngược tâm, nhiều gian truân của Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh. Tiểu Yêu vốn sống lưu lạc từ bé, không biết mặt cha. Khi sống dưới danh nghĩ Văn Tiểu Lục - một nam nhân hành nghề thầy thuốc “quèn” ở Hồi Xuân Đường, thị trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu tình cờ cứu được Đồ Sơn Cảnh đang bị thương nặng.



Đồ Sơn Cảnh vốn là người thừa kế của một Đồ Sơn Cảnh vốn là người thừa kế của một gia đình trâm anh thế phiệt - chủ tộc tương lai của dòng họ Đồ Sơn. Sau khi được cứu sống, Đồ Sơn Cảnh quyết ở lại bên cạnh Tiểu Yêu với cái tên Diệp Thập Thất, dần đem lòng yêu thương người con gái ấy. Hai người cùng nhau trải qua những tháng ngày yên bình, đầm ấm của Hồi Xuân Đường.



Trong quãng thời gian này, Tiểu Yêu cũng vô tình quen biết Cửu Mệnh Tương Liễu - tên yêu quái chín đầu, sát thủ máu lạnh nhưng vô cùng tuấn mỹ. Để cứu lại mạng nhỏ, Tiểu Yêu chấp nhận pha thuốc độc cho Tương Liễu và dần nhận ra tên yêu quái này không hề đáng ghét như vẻ bên ngoài.



Không bao lâu sau, Đồ Sơn Cảnh buộc phải trở về gánh vác sứ mệnh của gia tộc. Bên cạnh đó, Tiểu Yêu cũng phát hiện ra thân phận thực sự của mình là Vương cơ Cao Tân. Hai con người yêu nhau một lòng nhưng phải trải qua biết bao chông gai, thử thách mới được ở bên nhau.



Trước tin đồn Trường Tương Tư được chuyển thể, nhiều fan háo hức vì Triệu Lệ Dĩnh và Chung Hán Lương là cặp đôi vừa có nhan sắc vừa có thực lực. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả la ó phản đối vì không muốn tác phẩm chuyển thể thành phim.



Cách đây vài ngày, trên Weibo cũng rộ tin Chung Hán Lương sẽ tái hợp với 'tình cũ' Lý Tiểu Nhiễm trong bộ phim Quãng Đời Còn Lại. Còn nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hiện vẫn bận rộn với dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.



Hiện Trường Tương Tư chưa có lịch bấm máy chính thức.



