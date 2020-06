Theo thông tin từ Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam ), đơn vị này xác nhận vừa bắt được Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - sát nhân trốn trại.

Báo điện tử VTC News đưa tin, khoảng 20h ngày 18/6, Công an TP Tam Kỳ phối hợp cùng Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) đã bắt được Triệu Quân Sự khi đối tượng này đang chơi game tại quán internet H.T., hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

"Sự bị bắt khi đang ở tiệm Internet tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Công an TP Tam Kỳ đang dẫn giải người này về trụ sở", nguồn tin của Zing cho biết.

Triệu Quân Sự bị bắt khi đang chơi game ở Quảng Nam

Như vậy, sau 15 ngày trốn trại, Triệu Quân Sự đã bị bắt. Hiện Công an TP Tam Kỳ đang tạm giữ đối tượng này.

Trước đó, Triệu Quân Sự chấp hành án tại Trại giam T10 - Quân khu 5 (thuộc địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Khoảng 14h20 ngày 3/6, lợi dụng lúc giám thị cho ra tắm nắng, Sự đã trèo rào thép gai trốn khỏi trại giam T10. Trên đường tẩu thoát, anh ta cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) và trộm một chiếc xe máy của người dân ở xã Bình Chánh.



Tối 4/6, Sự bị CSGT phát hiện khi đang chạy xe máy lên đèo Hải Vân. Đối tượng đã vứt xe máy chạy lên núi lẩn trốn cho đến nay.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm, Sự trốn khỏi trại giam. Lần đầu tiên bỏ trốn hồi tháng 11/2015, Triệu Quân Sự bị bắt giữ sau 1 tháng lẩn trốn. Thời điểm bị bắt, y cũng đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Triệu Quân Sự một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đã từng 5 lần đào ngũ, là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào năm 2012. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên), tuyên phạt Sự án chung thân với ​3 tội danh Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Triệu Quân Sự tại cơ quan công an - Video: Công an cung cấp



Theo Kiều Đỗ/SKCĐ