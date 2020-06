Triệu Quân Sự không chống đối khi bị bắt, tươi cười kể lại hành trình vượt ngục

Triệu Quân Sự bị bắt khi đang say sưa chơi game. Tù nhân trốn trại không chống đối lực lượng chức năng, sau đó còn rất tươi cười kể lại hành trình vượt ngục.

Như đã đưa tin, sát nhân trốn trại Triệu Quân Sự bị bắt tối ngày 18/6 khi đang chơi game tại một tiệm Internet ở Quảng Nam.





Triệu Quân Sự bị bắt vào lúc 20h tối ngày 18/6 ở TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Zing





Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi Sự trốn trại ra đèo Hải Vân, các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai nhiều lực lượng vây bắt nhưng không được.



Nhận định Sự là kẻ mê game nên lực lượng chức năng đã cho triển khai trinh sát bí mật theo dõi các quán Internet. Thực hiện theo chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ đã tập trung theo dõi các quán internet, tụ điểm mà Sự có khả năng dễ ẩn nấp.





Đến 19h45 ngày 18/6, trinh sát phát hiện một người có ngoại hình giống Sự chơi game tại quán H.T. ở trên đường Hùng Vương, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Ngay sau đó, Công an phường An Mỹ đã báo Công an thành phố phối hợp vây bắt.





Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng công an TP Tam Kỳ cho biết, Triệu Quân Sự bị bắt khi đang mải mê chơi game, đối tượng này không có hành vi chống đối khi thấy lực lượng chức năng.





Thượng tá Phạm Trường Sơn thông tin tại cuộc họp báo về việc bắt giữ tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự. Ảnh: Zing





Hiện, Công an TP Tam Kỳ đang tạm giữ sát nhân trốn trại Triệu Quân Sự. Theo nguồn tin từ PV Zing, tối 18/6, tại phòng cung cấp thông tin của Công an TP Tam Kỳ, Triệu Quân Sự cũng được dẫn giải đến. Đối tượng tỏ vẻ bình tĩnh, không chống đối.





Được biết, các lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của Triệu Quân Sự về quá trình lẩn trốn kể từ khi trốn khỏi trại giam T10 và "biến mất" ở đèo Hải Vân.





Bước đầu, Công an TP Tam Kỳ thông tin, sau khi vứt xe ở Hải Vân, Sự đã xuống Đà Nẵng, sau đó đi Hội An rồi vào Tam Kỳ.





"Cụ thể như thế nào khi cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng kết luận sẽ cung cấp", Trưởng công an TP Tam Kỳ", Trưởng công an TP Tam Kỳ cho biết.





Your browser does not support HTML5 video.

Triệu Quân Sự tươi cười kể lại hành trình vượt ngục.





Your browser does not support HTML5 video.

Lời thú tội của Triệu Quân Sự





Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để chuyển cho Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra vụ việc Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam quân sự.



Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin...





Xem thêm: Triệu Quân Sự bị bắt khi đang chơi game ở Quảng Nam





Theo Kiều Đỗ/SKCĐ