Thủ đoạn ngụy trang ở tiệm internet của Triệu Quân Sự: Bịt kín mặt, liên tục đổi máy tính

Sau 15 ngày ráo riết truy bắt, tối 18/6, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam ) đã bắt giữ được Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên) – phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Trại giam T10, thuộc Quân khu V; đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tại tiệm internet H.T (hẻm 155/111 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

Sau khi bắt giữ, Công an TP Tam Kỳ đã bàn giao Sự cho Bộ Quốc phòng xử lý vì Sự vốn là cựu quân nhân và đang mang án chung thân về tội Giết người. Đây là lần thứ 2, Sự trốn khỏi trại giam T10 và đều bị bắt khi đang say sưa chơi game trong tiệm internet.

Tiệm internet - nơi Sự lẩn trốn suốt 4 ngày

Nhân viên quan internet T.H. cho biết, Triệu Quân Sự bị Công an TP Tam Kỳ bắt khi đang ngồi chơi game tại máy số 55. Khi Công an ập vào thì Sự đứng dậy và lại thản nhiên ngồi xuống, không hề kháng cự. Công an hỏi Sự tên gì, đề nghị kiểm tra chứng minh thư thì Sự nói tên Đức Minh, nói không có chứng minh thư.

“Một lúc sau, Sự đưa 2 tay ra vào nói ‘các anh bắt em đi’. Công an yêu cầu tất cả mọi người có mặt trong tiệm đi ra ngoài. Tiếp đó họ ngồi nói chuyện, xác minh sự”, một nhân viên trong tiệm internet thuật lại.

Còn theo thượng tá Phạm Trường Sơn – Trưởng Công an TP Tam Kỳ, khi bắt Sự có nhiều lực lượng phối hợp như Công an địa phương, Quân sự và Cảnh sát hình sự. Lúc đó trên người kẻ mang lệnh truy nã không có hung khí.

Khẩu trang và kính mà Sự sử dụng suốt 4 ngày trong tiệm internet

Sau khi ngồi nói chuyện và xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ được Đức Minh chính là Triệu Quân Sự. Đối tượng này dùng tên Đức Minh để khai tài khoản game và sử dụng tài khoản đó chơi trong suốt 4 ngày.

Theo nhân viên quan tiệm internet, vào ngày 14/6, Sự đến tiệm và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game. Sự đeo khẩu trang sọc xanh, đeo kính trắng, gọng màu đen nên mọi người không nhận ra.

Ngày thứ nhất ở tiệm game, Sự bật máy tính lên rồi bấm điện thoại và sau đó chơi game. Những ngày sau, Sự vẫn say sưa chơi game và thi thoảng có lướt mạng đọc báo. Sự thường ngồi tại ghế, gọi đồ ăn đến, uống uống nước rồi lại chơi game, thỉnh thoảng mới đi vệ sinh. Đáng nói, Sự liên tục đổi máy tính, không ngồi cố định một chỗ.

Đến ngày 17/6, chủ tiệm đọc tin tức trên báo chí và nhìn hình dáng Sự thì thấy ngờ ngợ, có nhiều đặc điểm giống nên đã báo Công an. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy CATP Tam Kỳ lập tức cử lực lượng theo dõi, xác minh sau đó báo cáo phương án, kế hoạch cho Giám đốc Công an tỉnh. Tối 17/6, Công an đến tiệm Khoảng 20h ngày 14/6, Sự có đi ra ngoài khi đó vẫn đeo kính và khẩu trang. Một tiếng sau, Sự quay lại tiệm và chơi điện tử xuyên đêm. Hôm sau, Sự ngủ luôn lại tiệm.Đến ngày 17/6, chủ tiệm đọc tin tức trên báo chí và nhìn hình dáng Sự thì thấy ngờ ngợ, có nhiều đặc điểm giống nên đã báo Công an. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy CATP Tam Kỳ lập tức cử lực lượng theo dõi, xác minh sau đó báo cáo phương án, kế hoạch cho Giám đốc Công an tỉnh. Tối 17/6, Công an đến tiệm internet nhưng đúng lúc Sự ra ngoài. Đến 20h ngày 18/6, Sự bị bắt tại tiệm internet T.H..

Công an TP Tam Kỳ đã trích xuất camera an ninh trong tiệm thì phát hiện, Sự có biểu hiện lén lút, theo dõi nhiều người xung quang. Sự có 2 điện thoại và nhiều sim rác. Sự thay sim điện thoại trong phòng vệ sinh, lâu lâu lại liên lạc cho ai đó rồi mới trở ra...

