Không thể tin được các bị cáo vụ giết người, đổ bê tông giấu xác có học vấn cao, công việc đáng mơ

Trong phiên xử hôm qua, bị cáo Thiên Hà là tâm điểm của mọi sự chú ý. Từ thông tin của tòa và lời khai của Hà nhiều người mới lần đầu biết được thân thế thật sự của đối tượng này.

Bị cáo Hà đứng trên bục xét hỏi

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hai năm sau Hà bỏ cuộc sống “triệu người mơ” đó để bước vào hành trình du mục, ẩn dật. Chỉ với chiếc xe 7 chỗ tự lái, Hà di chuyển đến nhiều nơi như Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hồ Chí Minh, Bình Dương , Bà Rịa – Vũng Tàu... để “tu luyện”. Trong thời gian tu luyện, Hà đã nạp thêm nhiều thành viên khác, trong đó có hai nạn nhân là anh Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Hà không đơn độc, trong hành trình “tu luyện” bị cáo còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người mẹ. Mẹ Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa, dù đã lớn tuổi nhưng cũng chấp nhận bỏ cuộc sống bình yên ở Sài Gòn để đi theo con gái sống đời du mục.

Đi đến đâu, nhóm tu luyện của Hà cũng bị chính quyền địa phương yêu cầu chấm dứt việc “tu luyện”. Cứ bị nhắc nhở, cảnh cáo là Hà cùng đồng bọn trả nhà, di chuyển đi thuê chỗ khác. Mặc dù có lúc phản ứng khá gay gắt trước sự truy vấn của đại diện VKS nhưng Hà vẫn rất thẳng thắn thừa nhận hành vi của mình.

Hiện trường vụ án

Trong vụ án này, không chỉ có Hà là người có học mà các động phạm cũng có từng có nhân thân đáng nể. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP HCM) là thạc sĩ, từng làm giảng viên đại học. Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) cũng có trình độ đại học.

Trong thời gian cùng nhau tu luyện, Hà còn đặt tên cho mình và mọi người. Hà được gọi là “Hoàng; bà Hồng Hoa (mẹ Hà) được gọi là “cô Hai”; Phương Thảo được gọi là “Thanh”; Tâm Huyên được gọi là “Hiệp”. Khi “tu luyện”, Hà xưng với các thành viên là “Ta” và “Ngươi”.

Danh xưng do Hà đặt cho mọi người chính là điểm mấu chốt hé lộ lý do chủ cho thuê căn nhà có thùng bê tông chỉ biết người thuê tên “Thanh” chứa không biết tên thật.

Sáng nay (26/6), TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án...

Lời khai của bị cáo Hà