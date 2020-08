Sa thải 250 nhân viên vì COVID-19, trình duyệt Mozilla Firefox sắp biến mất khỏi bản đồ Internet?

Tuần vừa qua, Mozilla - cha đẻ của trình duyệt Firefox đã thông báo sa thải 250 người lao động do dịch bệnh COVID-19. Đây là đợt sa thải lớn thứ 2 trong năm. Hồi đầu tháng 1, Mozilla cũng đã phải chia tay với 70 nhân viên của công ty. Tổng cộng từ đầu năm đến nay công ty đã tiến hành loại bỏ đi 320 nhân viên của mình.

Đợt thanh lý nhân sự lần này lại là công cụ dành cho nhà phát triển thông thường. Trang Medium đưa tin, nếu xét trên cơ sở người dùng Firefox là giới lập trình viên thì đây có vẻ là bước đi vào ngõ cụt của Mozilla, bởi chắc chắn những người dùng trung thành nhất với trình duyệt này cũng sẽ cảm thấy khá thất vọng với quyết định của công ty.

Chú cáo đỏ ngày càng nhỏ bé trước các đối thủ đáng gờm

Chật vật tìm chỗ đứng cho riêng mình

Sau khi cho ra đời sản phẩm nổi tiếng nhất của mình đó là trình duyệt Firefox, Mozilla đã phải vật lộn với những gã khổng lồ khác để tìm chỗ đứng cho riêng mình tại thị trường Internet rộng lớn.

Thế nhưng giữa những ông lớ như Microsoft, Apple và Google, Mozilla Firefox vẫn tạo được dấu ấn riêng khi nó có lịch sử lâu đời và có nhiều đóng góp cho sự phát triển các tiêu chuẩn về website.

Mozilla được hồi sinh từ đống tro tàn của một đợt thất bại lớn nhất trong lịch sử của giới phần mềm. Cuộc khủng hoảng lần này khiến cả thế giới công nghệ phải chú ý đến cái tên này.

Netscape Navigator - một công ty trình duyệt web đình đám vào thập niên 90 đã từ vị trí ông vua internet trở thành một kẻ thất bại chỉ sau vài tháng. Nguyên nhân là bởi Microsoft buộc mọi thiết bị máy tính sử dụng hệ điều này của hãng phải luôn có cả Internet Explorer.

Thế nhưng giới quan sát đều cho rằng trong tương lai những công ty trình duyệt độc lập này sẽ có đất để phát triển.

Netscape sau đó thành lập tổ chức Mozilla phi lợi nhuận để phát triển một ứng dụng trình duyệt có thể tích hợp thư, mục trò chuyện của công ty. Tuy nhiên ý tưởng này đã không thể thực hiện được do họ phải đối mặt với những đối thủ quá lớn, có tiềm lực tài chính và khả năng tiếp cận cao hơn.

Những năm sau đó Mozilla Foundation đã tự biến mình trở thành một loại hình tổ chức chuyên thúc đẩy các tiêu chuẩn web mở và kiến thức web.

Một thập kỷ suy tàn của trình duyệt Firefox

Sau này, một nhóm nhà phát triển Mozilla đã tái khởi động dự án trình duyệt, tách Firefox thành một công ty riêng, nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của Mozilla Foundation.

Đây được xem là một nước cờ sáng suốt bởi nếu Firefox vẫn chịu sự quản lý của AOL thì trình duyệt này hẳn là không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Bởi ngay cả trình duyệt mà họ cùng với Netscape sáng tạo ra học cũng bỏ để chuyển sang sử dụng Internet Explorer thì không có nghĩa lý gì mà Firefox sẽ được giữ lại.

Thực tế thì Firefox là sự sáng tạo chất lượng nhất mà Mozilla có được. Dù cho ngày nay những cái tên lớn khác đã dần thay thế trình duyệt này, thế nhưng Firefox của những ngày đầu ra đời chính là nhà tiên phong cho việc chặn quảng cáo, bảo mật dữ liệu và tích hợp công cụ hỗ trợ dành cho nhà phát triển.

Firefox đang "mấp mé" bờ vực tan rã?

Mozilla Firefox vẫn chưa sụp đổ nhưng nó đang "hấp hối". Việc tuyên bố sa thải 250 nhân viên vì dịch bệnh COVID-19 của CEO Mitchell Baker không đủ để thuyết phục người nghe.

Mặc dù Mozilla không nói ra nhưng cả giới công nghệ đều biết đó là việc trình duyệt này có doanh thu cực kỳ bấp bênh. Phần lớn nguồn lợi thu được của công ty đều dựa vào việc các công ty khác trả tiền cho họ để đặt công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Firefox.

Khoản thu bao gồm thỏa thuận với Baidu của Trung Quốc, Yandex của Nga và từ Google của Mỹ cũng như phần lớn thị trường còn lại trên thế giới. Một phần doanh thu khác đến từ tiền hoa hồng, phí thuê bao, quảng cao nhưng lại chỉ chiếm một khoản rất nhỏ trong tổng số doanh thu của Mozilla.

Google đã gia hạn thỏa thuận vài lần với khoản thanh toán hằng năm khoảng 400 triệu USD, ngay cả khi khả năng xâm nhập thị trường của Firefox giảm mạnh so với đối thủ.

Mozilla gần như chỉ dựa vào khoản tài trợ từ một siêu cường công nghệ, vốn cũng có trình duyệt riêng, rõ ràng là sai lầm chiến lược cực kỳ nghiêm trọng.

Chạm trán với Mozilla là những đối thủ lớn như Chrome, Safari, Edge

Những năm qua, Mozilla cũng có những sự cố gắng trong việc phát triển các sản phẩm thương mại như Firefox OS dịch vụ đánh dấu trang mới. Thế nhưng phần lớn chúng đều thất bại.

Gần đây công ty này lại tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bằng trình duyệt, thông qua trải nghiệm người dùng khác biệt. Đây là một cách nói khác của việc đóng gói lại các sản phẩm cũ và bán đi thông qua cách tiếp thị mới.

Ngoài ra để có thêm thu nhập, CEO Baker cho biết Mozilla sẽ tập trung vào các sản phẩm như tính năng lưu trữ nội dung Pocket, dịch vụ VPN trả phí, phòng chat VR Hub cùng các công cụ đảm bảo riêng tư, bảo mật khác.

Nhưng khi đối mặt với Mozilla, những cái tên lớn như Chorme, Safari, Edge,... tất cả đều miễn phí với những tính năng hữu ích. Tình hình còn khó khăn với Mozilla khi công ty dùng engine web của riêng mình thay vì Chromium của Google. Do đó chi phí duy trì và phát triển công nghệ mới càng lớn hơn, trong bối cảnh thị trường ngày càng thu hẹp lại.

Như vậy có thể thấy, chiến lược "rượu cũ mà bình chưa chắc mới" dường như đã đánh dấu cho sự suy tàn của Mozilla nói chung và trình duyệt Firefox nói riêng. Và bây giờ người dùng chỉ có thể chờ một động thái mới nhất từ Mozilla Firefox.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách tải và cài đặt trình duyệt web Firefox

Xem thêm: Bật mí cách bảo mật tin nhắn trên Zalo cực đơn giản tránh bị người khác đọc trộm

Theo Phương Hoa/SKCĐ