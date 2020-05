Trói tay cột chân con gái 12 tuổi vào xe tải vì trộm tiền, người mẹ phân trần chỉ là răn đe

Cộng đồng mạng bức xúc trước hành vi của người mẹ ruột trói tay cột chân con gái 12 tuổi vào xe tải để phạt vì trộm tiền. Sau khi công an vào cuộc, người mẹ nói chỉ là hình phạt để răn đe con.

Theo Thanh niên, vụ việc xảy ra vào chiều 29/5 tại nhà ông Nguyễn Văn Chánh (62 tuổi, ở thôn 10, xã Lý Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình). Chị Nguyễn Thị Mai Thu (33 tuổi, cùng ở xã Lý Trạch; là con của ông Chánh) đã dùng dây thừng buộc hai tay của con gái chị Mai là N.T.T. (12 tuổi) vào sau thùng xe ô tô tải loại 2,5 tấn của gia đình đang đỗ trước cổng nhà.

Một số người dân đi qua đường chứng kiến sự việc đã rất bức xúc, đã quay phim, chụp hình cháu T. đưa lên mạng xã hội

Bé T. bị trói, phía trên xe tải có dòng chữ "phạt trộm tiền"



Theo hình ảnh trên mạng xã hội, cháu bé bị trói hai chân bằng dây vải màu hồng, còn hai tay bị trói quặp ra sau rồi buộc vào thùng của xe tải bằng dây thừng.



Trên cửa thùng xe ngay vị trí cháu bé bị trói có ghi dòng chữ “phạt trộm tiền”, dưới đất chỗ cháu bé đứng có tấm bìa ghi chữ “phạt trộm”. Từ những thông tin và hình ảnh này, dân mạng lan truyền tin bé gái bị mẹ ruột và người thân trói tay, hành hung dã man.

Cộng đồng mạng cho rằng cháu bé bị đanh đập bạo hành dã man



Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Lý Trạch có mặt kịp thời yêu cầu gia đình cởi trói cho cháu T. đồng thời lập biên bản, triệu tập những người có liên quan để làm rõ.



Bước đầu, chị Mai khai nhận cháu T. hay trộm vặt trong gia đình nên chị đã trói cháu bé vào đuôi xe tải nhằm mục đích răn đe. Không có chuyện người mẹ và người thân đánh đập bé gái như cộng đồng mạng lan truyền.



Theo báo cáo của Công an xã Lý Trạch, sau khi làm việc, chị Mai đã nhận thức rõ việc làm sai trái của mình và cam kết không tái phạm. Hiện Công an xã Lý Trạch đang lập hồ sơ xử lý.

Your browser does not support HTML5 video.

Cha đánh đập dã man con gái 6 tuổi vì trộn gạo vào cát

Theo Hà Ly/SKCĐ