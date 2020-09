Lợi dụng việc từng xây nhà gia chủ, gã thợ hồ cắt phá tủ cuỗm 180 triệu đồng rồi... cho hàng xóm vay

Tin tức mới nhất ngày 13/9, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cùng ngày cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Xuân Khang (SN 1996, ngụ tại ấp Bàu Cối, Bảo Quang, TP. Long Khánh) để điều tra, làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản



Theo kết quả điều tra, vào chiều ngày 21/7, đối tượng Khang đã đột nhập vào nhà Trần Công Thọ (SN 1969, ngụ xã Bảo Quang) thông qua cửa sau. Sau đó, Khang cạy phá tủ và lấy đi số tiền 180 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Xuân Khang

Phát hiện bị mất tài sản, ông Thọ đã đến Công an TP. Long Khánh trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra khám nghiệm hiện trường, công an xác định kẻ trộm đã dùng kéo cắt mép dưới cửa sau đột nhập vào nhà, tiếp đến phá tủ tại phòng ngủ lấy tài sản và đi ra theo lối cũ.



Do đó, lực lượng chức năng khẳng định, kẻ trộm là người địa phương, thông thạo địa hình và nhiều khả năng có quen biết với gia chủ. Đến ngày 9/9, Công an TP. Long Khánh xác định Nguyễn Xuân Khang là thủ phạm nên đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ.



Theo CAND, bước đầu đối tượng khai nhận, trước từng làm phụ hồ khi xây nhà ông Thọ nên nắm được địa hình, nhân lúc nạn nhân đi vắng đã đột nhập vào trộm tiền rồi gọi Đ. X. Tr. đến đón.



Sau đó, Khang 'khoe' với Tr. việc mình đã ăn trộm thành công và cho người này 20 triệu đồng. Sau đó, Khang cho hàng xóm vay 80 triệu, còn lại thì sử dụng để bản thân tiêu xài.

