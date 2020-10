Rủ bạn gái mới quen đi xem phim, thanh niên tiện tay 'cuỗm' luôn nhẫn vàng cùng 7 triệu đồng

Tin tức mới nhất ngày 30/10, theo Zing , Công an quận Đống Đa ( Hà Nội ) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Xuân Quyết (24 tuổi, ngụ xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Xuân Quyết



Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 9/10 tại rạp chiếu phim CGV Mipec Tây Sơn (phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa).



Theo kết quả điều tra, vào ngày 9/10 Phạm Xuân Quyết đã rủ bạn gái mới quen đi xem phim tại rạp ở phố Tây Sơn. Tuy nhiên, khi lợi dụng bạn gái sơ sở, thanh niên 24 tuổi đã lấy trộm 7 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc nhẫn vàng trong túi xách của cô nàng.



Phát hiện bị mất trộm, cô gái đã nhanh chóng đến trình báo vụ việc tại Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Căn cứ vào những tài liệu và chứng cứ đã có, ngày 10/10 Công an phường Trần Hưng Đạo đã làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản của Phạm Xuân Quyết.

Sau đó, Công an phường Trần Hưng Đạo đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Hiện tại, Công an quận Đống Đa đang tiến hành củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý đối tượng đúng theo quy định của Hiện tại, Công an quận Đống Đa đang tiến hành củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý đối tượng đúng theo quy định của Pháp luật



