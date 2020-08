Thanh niên cứng của năm: Trộm chìa khóa lẻn vào nhà 'crush' nửa đêm để... ngắm bạn gái ngủ

Theo thông tin từ Cover News, TAND quận Vũ Hầu (thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ) mới đây đã xử lý vụ xâm nhập nhà dân trái phép với mục đích... không giống ai.

Cụ thể, đối tượng xâm nhập trái phép chính là người đàn ông họ Lưu. Qua tìm hiểu được biết, Lưu và chị Trần là đồng nghiệp cùng làm trong một công ty. Lưu yêu thầm chị Trần đã lâu, nhiều lần muốn hẹn hò để bày tỏ tình cảm nhưng đều bị từ chối.

Tuy nhiên, chị Trần càng từ chối thì đối tượng càng bị kích thích và càng quyết không từ bỏ. Sau đó, Lưu liên tục theo đuôi 'crush' về tận nhà, thậm chí còn lén lút đánh trộm một bộ chìa khóa của nhà chị Trần.

TAND quận Vũ Hầu ( thành phố Thành Đô).

Hôm xảy ra sự việc, do chị Trần làm ngơ không để ý, nói chuyện với Lưu khiến đối tượng khó hiểu, quyết định tìm đến tận nhà chị này để nói chuyện cho rõ ràng.

Thế nhưng, thời điểm tìm đến để 'nói chuyện' của Lưu cũng chẳng giống ai. Đúng 12h đêm, Lưu dùng chìa khóa đánh trộm mở cửa vào nhà chị Trần, tìm đến phòng ngủ rồi ngồi ngắm chị này vài phút.

Bất chợt tỉnh giấc, chị Trần suýt đứng tim khi thấy bóng đen ngồi cạnh giường. Chị thét lên thì Lưu vội vàng bỏ chạy, nhưng khi đến cửa thì gặp bố mẹ chị Trần, hai bên xô xát khiến mẹ chị Trần bị thương nhẹ.

Sau đó, Lưu bị cảnh sát bắt giữ vì tội xâm nhập nhà dân trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người khác. Cuối cùng, Lưu bị tòa tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam, hoãn thi thành án hai năm.



Bên cạnh đó, trong thời gian thụ lý, Lưu đã nộp đơn xin nghỉ việc và viết giấy bảo đảm sẽ không bao giờ quấy rối nạn nhân nữa.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: MXH xôn xao chuyện vợ chồng trẻ ly hôn chỉ vì 100 nghìn



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ