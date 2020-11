Trọn bộ những lời chúc 20/11 ngắn gọn sâu sắc nhất năm 2020

Những lời chúc 20/11 ngắn gọn sâu sắc nhất dành tặng thầy cô

1. “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Xin chúc thầy cô nhân ngày 20/11 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt thế hệ học trò tới bến bờ tri thức.

2. Nhân ngày 20/11 , em xin gửi bó hoa tươi thắm rực rỡ sắc màu và lời chúc các thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình, chúc các thầy cô thật nhiều Sức Khỏe để vững bước chèo lái con thuyền trồng người đến bờ bến thành công.

3. Ngày 20/11 đã tới, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gửi đến cô/thầy, chúc cho cô/thầy luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình, chăm bón những mầm non của mình thật tốt tươi.

4. Gửi cô giáo kính yêu. Nhân ngày 20/11, em chúc cô luôn luôn vui vẻ, xinh tươi và trẻ mãi không già; chúc cô sớm sớm hoàn thiện “chiến lược” cũng như “mục tiêu” của đời mình cô nhé! Cô là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Cô là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. 20/11 chúng em chúc cô sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

5. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt với thầy cô đang đọc tin nhắn này con chúc thầy cô ngày 20/11 thật vui.

6. Ngày 20/11 lại tới cũng là lúc em có cơ hội để gửi đến cô lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất, chúc cô luôn xinh đẹp, trẻ trung và mãi là người thầy để chỉ đường cho chúng em bước tiếp. Em luôn tự hào có người thầy như cô.

7. Dành tình cảm tôn kính nhất gửi tới thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Em xin chúc thầy cô công tác tốt, mạnh khỏe và luôn vui vẻ.

8. Nếu được người khác hỏi "Thành công bắt nguồn từ đâu?". Câu trả lời của em chính là cô - người đã mang tới cho em tri thức và hành trang tự tin vững bước vào đời.

9. Em chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Happy Vietnam’s teacher day!

10. Với những gì thày dành cho con, hàng trăm, hàng nghìn lời cảm ơn cũng chẳng bao giờ là đủ. Chỉ mong thầy luôn khỏe để đồng hành cùng con trên suốt chặng đường.

Những lời chúc 20/11 ngắn gọn sâu sắc nhất phụ huynh dành tặng cô giáo mầm non

1. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bố mẹ cháu xin gửi tới cô lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn cô suốt thời gian qua đã luôn ân cần, quan tâm và chăm sóc cháu. Chúc cô có một ngày 20/11 thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương!

2. Mọi lời hay ý đẹp cũng chẳng thể nào so sánh được bằng công lao của các cô giáo dành cho các con. Ngày 20/11, xin kính chúc các cô giáo luôn tươi như hoa trên lá, đẹp như đóa kim cương, có sức khỏe phi thường để thành công hơn nữa trên con đường giáo dục!

3. Cảm ơn các cô đã luôn như người mẹ hiền thứ 2 của cháu. Chúc các cô có một ngày 20/11 thật ý nghĩa!

4. Nghề giáo luôn cao quý và người giáo viên mầm non lại càng đáng trân quý hơn cả. Nhân ngày đặc biệt này, bố mẹ cháu xin gửi tới các cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các cô luôn mạnh khỏe, xinh tươi để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn là người mẹ hiền thứ 2 của các cháu!

5. Tình yêu thương vô bờ bến của các cô giáo dành cho con là điều khiến bố mẹ con cảm kích nhất. Bố mẹ con xin gửi tới các cô lời cảm ơn chân thành nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc các cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh cao cả gieo kiến thức, gieo yêu thương!

6. Nhờ sự tận tình của cô mà mái trường mầm non trở thành ngôi trường thứ hai yêu dấu, là nơi an toàn và cũng là nơi đầy ắp tình thương. Bố mẹ con cảm ơn cô đã vất vả và “chịu đựng” những trò nghịch ngợm của con. Kính chúc cô giáo cùng gia đình mạnh khỏe, vạn sự như ý. Chúc cô luôn xinh đẹp, trẻ trung và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.

7. Ngày 20/11, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo. Nhờ công lao của cô mà những ngày học mầm non của con là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Kính chúc cô giáo mãi mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt những mầm xanh vào đời.

8. Thay mặt hội cha mẹ học sinh lớp, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cô giáo. Cảm ơn các cô đã luôn quan tâm, yêu thương và dành cho các con những điều tốt đẹp nhất. Chúc các cô luôn xinh tươi, vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều năng lượng để "chiến đấu" với lũ trẻ. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!

9. Tôi muốn gửi tới cô giáo lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim của một người mẹ. Cảm ơn cô đã luôn dành thời gian và hết lòng vì cháu. Chúc cô giáo có một ngày 20/11 thật ý nghĩa và hạnh phúc!

10. Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các cô giáo trong ngày 20/11 này. Cảm ơn các cô đã luôn như người mẹ hiền thứ 2 của cháu. Chúc các cô có một ngày thật ý nghĩa.

Lời chúc 20/11 tặng bố, mẹ là giáo viên



1. Từ nhỏ con đã có được sự tự tin là nhờ có bố - người thày lớn nhất cuộc đời con. Con vẫn nhớ, ngày bố bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào, trong đó có con và trong con rung lên sự xúc động, thiêng liêng kỳ lạ. Con luôn tự hào về bố, hạnh phúc khi có bố ở bên! Ngày 20/11 hay bất cứ ngày nào trong năm con cũng muốn nói: Con yêu bố!

2. Con thấy mình may mắn khi lại có thêm một ngày trọng đại trong năm để nói lời yêu thương gửi đến mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con trưởng thành, lớn khôn. Cảm ơn mẹ vì vừa là mẹ, vừa là cô giáo dạy bảo con những nét chữ đầu đời. Cảm ơn mẹ vì đã không bao giờ thiên vị con với các bạn, để cho con hiểu được bài học sâu sắc rằng dù là ai, dù trong hoàn cảnh nào, con cũng phải tự đứng lên bằng thực lực của mình.

3. Cảm ơn bố! Bố cho con kiến thức và trao cho con cả cô con gái bố yêu quý nhất! Con vẫn nhớ những gì bố răn dạy và luôn cố gắng sống đúng với truyền thống gia giáo nhà mình! Con cảm ơn bố vì tất cả! Kính chúc bố luôn mạnh khỏe, cùng mẹ và chúng con, các cháu tận hưởng những giây phút ấm áp nhất!

4. Lời chúc 20/11 gửi đến bố/mẹ con chẳng dám nói thành lời, chỉ dám viết vào tấm thiệp nhỏ xinh này. Dù con thi thoảng vẫn ngang bướng và cãi lời bố/mẹ, nhưng bố/mẹ luôn là người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời con. Con nhìn vào tình yêu nghề và sự đam mê của bố/mẹ, để rồi học được rằng nếu cứ tận tâm theo đuổi một thứ gì đó, thì ắt sẽ thành công. Ngày 20/11, kính chúc bố/mẹ yêu của con luôn trẻ mãi không già, luôn yêu thương học sinh và giữ được đam mê với sự nghiệp trồng người cao cả.

5. Tạo hóa này cho con có một gia đình tuyệt vời, một người mẹ hoàn hảo. Mẹ luôn yêu con hơn bản thân mình, những gì có thể làm được mẹ luôn hi sinh cho con. Mẹ là một người mẹ mẫu mực, người duy nhất trong đời lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho con. Từ đáy lòng này không có từ nào để diễn tả hết sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm của con với mẹ. Ngày 20/11, con chỉ biết nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm.

6. Hàng năm cứ đến ngày 20/11, con lại thêm tự hào và hãnh diện vì được làm con của bố/ mẹ - một giáo viên ưu tú và tận tụy với học sinh. Hôm nay, con kính chúc bố/mẹ nhiều sức khỏe và nụ cười luôn nở trên môi. Chúc bố/mẹ có một ngày 20/11 thật ý nghĩa và nhiều kỉ niệm.

7. Mẹ như cuốn từ điển "sống" giải đáp mọi thắc mắc của con, mẹ như tổng đài hoạt động 20/7, luôn sẵn sàng và tâm lí, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn chịu đựng con, kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện "vớ vẩn" của con. Và ngày 20/11, con còn muốn cảm ơn mẹ vì mẹ là cô giáo tuyệt vời nhất, ưu tú nhất trong lòng con.

8. Cảm ơn mẹ đã luôn bao dung và luôn mở rộng vòng tay dù con có mắc lỗi làm như thế nào. Ngày 20/11, con kính chúc mẹ mạnh khỏe, thiết kế được nhiều bài giảng hay và mãi là người mẹ hiền - cô giáo giỏi trong lòng chúng con.

9. Ngày 20/11, cho con gửi lời cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ. Bao năm qua, con vẫn luôn tự hào vì có mẹ là giáo viên dạy giỏi, được nhiều thế hệ học sinh kính trọng, được các đồng nghiệp nể phục. Cảm ơn mẹ đã mang những cơn gió mát lành, những suy nghĩ tích cực, những quan điểm sống mẫu mực để con học tập và làm theo.

10. Khi còn bé con cứ luôn tự hỏi rằng tại sao mẹ luôn nghiêm khắc với con hơn tất cả các bạn còn lại. Có lúc con còn nghĩ mẹ đối xử với con thật không công bằng. Cũng có lúc con tủi thân đến mức nghĩ rằng con chỉ là con nuôi của mẹ. Nhưng càng lớn hơn, càng trưởng thành hơn, con hiểu ra lí do tại sao mẹ lại như vậy. Cảm ơn mẹ kính yêu và chúc mẹ một ngày 20/11 tràn ngập trong hoa, quà và tình cảm của các thế hệ học sinh.

Lời chúc 20/11 cho vợ, bạn gái là giáo viên



1. Vợ à! Vợ mặc áo dài đẹp lắm và đẹp hơn khi đứng trên bục giảng. Vợ đã yêu và chọn nghề giáo viên trước khi yêu và chọn anh! Anh không thể ghen tị và luôn chúc em thành công bởi hạnh phúc của em cũng là của anh và các con! Yêu em!

2. Anh không thể 20/11 năm nào cũng tặng vợ áo dài bởi thế thì tủ nhà mình chật mất, làm gì còn chỗ cho anh và con! Bộ áo dài này, anh đã tự đi chọn vải, thiết kế mẫu và đặt may tặng em! Hy vọng em sẽ thích! Yêu em!

3.Vợ đã chọn nghề và vẫn luôn thực hành nghề bằng niềm tin đơn giản và tất cả tình yêu dành cho con trẻ. Chúc vợ luôn mạnh khỏe, yêu nghề và bố con anh!

4. Cảm ơn em vì đã làm người mẹ hiền của con chúng ta, cảm ơn em vì đã làm người chỉ đường, dẫn lối, dạy dỗ con chúng ta nên người. Cảm ơn sự đồng hành bền bỉ mà chưa bao giờ kêu than mệt mỏi của em. Chúc mừng vợ yêu của anh có một ngày 20/11 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

5. Anh thật may mắn biết bao khi có vợ là giáo viên. Mái ấm của chúng mình thật hạnh phúc và yên ổn, các con của chúng mình cũng được dạy dỗ chu đáo, và anh biết công lao lớn đó là của em. Ngày 20/11, anh chúc vợ nhiều đam mê và nhiệt huyết, luôn giữ được thái độ tận tâm với nghề.

6. Ngày 20/11 xin được dành những lời chúc tốt đẹp nhất và những bó hoa tươi thắm cho em. Em mãi là người truyền lửa đam mê, cho anh và cho cả những học trò nhỏ của em nữa. Yêu em!

7. 20/11 anh xin dành tặng tới bà xã, cô sợ sắp cưới của anh ngàn nụ hôn nồng cháy. Anh luôn luôn tự hào khi có em sánh bước bên cạnh, đem kiến thức truyền cho học sinh của mình. Mơ về ngôi nhà có những tiếng cười, đứa trẻ và cô giáo nhỏ xinh đẹp, giỏi giang, có tâm huyết với học sinh của mình. Chắc hẳn các trò nhỏ rất tự hào khi có một người cô như em, và anh cũng vậy. Anh yêu em!

8. 20/11 có lẽ rất đặc biệt với nhiều người, nhưng đối với em là một ngày đặc biệt hơn khi có một người thầy, một người chồng tương lai luôn vững bước bên cạnh, truyền cho em sự nhiệt huyết và kiến thức giúp em vững bước trên đường đời. Em yêu anh, chàng trai bản lĩnh của em.

9. Sáu năm trước em - anh là quan hệ thày trò, giờ chúng ta lại là một gia đình. Có lúc em giận dỗi vì anh dành thời gian cho sinh viên nhiều hơn em. Em gato là thật nhưng em hiểu, tình yêu dành cho nghề của anh rất lớn và em trân trọng điều đó! Chúc anh - người thày đẹp trai nhất của em luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc! yêu anh!

10. Ngày đi học thầy chê em bướng vậy mà lại yêu em. Dù có chút chênh lệch tuổi tác nhưng tình yêu đã xóa tan tất cả, 9 tuổi 15 năm trước thấy anh lớn hơn hẳn, chứ bây giờ em cũng già gần bằng anh rồi! Cảm ơn anh đã yêu em! Chúc anh luôn mạnh khỏe, luôn cháy bỏng tình yêu nghề! (Nhưng chỉ được yêu đặc biệt một học trò là em thôi nha! yêu anh!)

Lời chúc 20/11 ngắn gọn sâu sắc cho thầy, cô giáo cũ



1. Đã 30 năm nhưng con vẫn khắc ghi câu nói của thày: "Hãy ngẩng mặt mà nhìn, thẳng người mà đi con ạ". Mỗi lúc gặp khó khăn, câu nói ấy lại văng vẳng bên tai, giúp con bình tĩnh và tự tin vượt qua. Con cảm ơn thày! Kính chúc thày luôn mạnh khỏe để cho chúng con điểm tựa!

2. Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Nhân ngày 20/11, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!

3. Là một đứa học bình thường, nghịch ngợm nhưng thầy đã cho con làm cán bộ lớp. Lúc đó, nhiều bạn học ngoan, giỏi đã ghen tị với con. Với con đó là cơ hội vàng để mình thay đổi bản thân và trưởng thành. Con cảm ơn thầy! Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

4. Thầy giờ đã về hưu và con cũng đã là người trưởng thành! Tất cả những lời thầy giảng con vẫn khắc ghi và làm hành trang cho bản thân. Con cảm ơn thầy! Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe!

5. Con biết khóc trước những tấm lòng hi sinh cao cả, con biết đau trước những số phận éo le của đời người, con biết nhặt lấy chông gai trên đường để bảo vệ những người đi sau... Tất cả đều nhờ công ơn của cô, 20/11 con xin gửi tới cô lời chúc tốt đẹp nhất.

6. Cứ mỗi mùa 20/11 về, những kỉ niệm về thầy cô, bè bạn, mái trường lại ùa về trong tâm trí con. Con mang những bức ảnh chụp chung với thày ra xem và con đã khóc. Con nhớ thày - người cha thứ hai của con. Gần 10 năm ở xa quê, dù có gia đình ở bên nhưng con vẫn luôn nhớ về thày cùng những gì thày đã dạy. Con cảm ơn thày! Kính chúc thày luôn vui khỏe, hạnh phúc!

7. Mọi lời hay ý đẹp đều chẳng đủ để nói hết được công ơn của cô dành cho chúng em. Dù đã khôn lớn, đã trưởng thành nhưng con luôn là cậu học trò bé nhỏ của mẹ trong ngôi nhà thứ hai đầy yêu thương ấy.

8. 20/11 năm nay con lại không thể về thăm cô. Ở nơi xa, con kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

9. Là một đứa học trò cá biệt trong lớp, em đã làm cô buồn thật nhiều. Đã có lần em bật khóc khi nhìn vào ánh mắt nặng trĩu của cô nhưng lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi! Nay em đã lớn, và luôn nhớ về cô! Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

10. Dù đi đâu và có trở thành ai trong cuộc sống này thì em vẫn mãi là đứa học trò bé nhỏ của thầy/cô. Cảm ơn thầy/cô đã nâng đôi cánh ước mơ hôm qua để em có được thành công ngày hôm nay. Kính chúc thầy/cô một mùa Hiến chương Nhà giáo hạnh phúc và trọn vẹn!

Những lời chúc 20/11 ngắn gọn sâu sắc mà con cái dành tặng cho cha mẹ là giáo viên

1. Cảm ơn bố/mẹ đã đồng hành cùng con, kể cho con nghe những câu chuyện đẹp về thế giới của những dòng nước trong vắt, của những tán lá xanh rì. Cảm ơn bố/mẹ đã gieo vào lòng con niềm tin yêu và nuôi dưỡng thế giới nội tâm đầy sắc màu của con. Thương chúc bố/mẹ một ngày 20/11 an lành, ngọt ngào và tràn ngập niềm vui.

2. Con thấy mình may mắn khi lại có thêm một ngày trọng đại trong năm để nói lời yêu thương gửi đến mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con trưởng thành, lớn khôn. Cảm ơn mẹ vì vừa là mẹ, vừa là cô giáo dạy bảo con những nét chữ đầu đời. Cảm ơn mẹ vì đã không bao giờ thiên vị con với các bạn, để cho con hiểu được bài học sâu sắc rằng dù là ai, dù trong hoàn cảnh nào, con cũng phải tự đứng lên bằng thực lực của mình. Chúc mẹ 20/11 này tất cả!

3. Tạo hóa này cho con có một gia đình tuyệt vời, một người mẹ hoàn hảo. Mẹ luôn yêu con hơn bản thân mình, những gì có thể làm được mẹ luôn hi sinh cho con. Mẹ là một người mẹ mẫu mực, người duy nhất trong đời lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho con. Từ đáy lòng này không có từ nào để diễn tả hết sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm của con với mẹ. Ngày 20/11, con chỉ biết nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm.

4. Cảm ơn mẹ đã luôn bao dung và luôn mở rộng vòng tay dù con có mắc lỗi làm như thế nào. Ngày 20/11, con kính chúc mẹ mạnh khỏe, thiết kế được nhiều bài giảng hay và mãi là người mẹ hiền - cô giáo giỏi trong lòng chúng con.

5. Ngày 20/11, cho con gửi lời cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ. Bao năm qua, con vẫn luôn tự hào vì có mẹ là giáo viên dạy giỏi, được nhiều thế hệ học sinh kính trọng, được các đồng nghiệp nể phục. Cảm ơn mẹ đã mang những cơn gió mát lành, những suy nghĩ tích cực, những quan điểm sống mẫu mực để con học tập và làm theo.

6. Ngày 20/11 có lẽ rất đặc biệt với nhiều người, nhưng đối với con lại càng đặc biệt hơn khi có một người thầy bên cạnh, truyền cho em sự nhiệt huyết và kiến thức giúp em vững bước trên đường đời.

Lời chúc dành tặng cho đồng nghiệp giáo viên

1. Mình thấy thật may mắn mỗi ngày đến trường đều có thể thấy cậu, thấy niềm yêu thương, sự tâm huyết cậu dành cho học trò và tự tin vào con đường mình đã chọn. Mong rằng, mỗi ngày trong năm đến trường với chúng ta đều là ngày 20/11, nhiều niềm vui, yêu thương, ấm áp.

2. Nhân ngày 20/11, tớ chúc cậu luôn vui vẻ, trẻ trung để đưa các em học sinh bước đi trên con đường chinh phục tri thức khó khăn này. Chúc cho chặng đường phía trước của chúng mình sẽ luôn thành công.

3. Nhân ngày 20/11, thương chúc cậu những lời chúc chân thành từ trong lòng em. Cậu là một thần tượng trong lòng tớ bởi đã giúp đỡ cũng như tận tình chỉ bảo từ những ngày tớ bắt đầu bước chân vào trường để công tác. Những điều cậu chỉ bảo tớ chắc chắn sẽ khắc ghi và là hành trang tốt nhất cho tớ bước vào tương lai. Cám ơn cậu vì tất cả.

4. Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng mình, để cùng vun đắp những mầm non tương lai đẹp đẽ. Thương chúc cậu một ngày 20/11 an lành, ngọt ngào và tràn ngập niềm vui.

5. Chúc cậu luôn trẻ trung vui tươi để mãi là người cô, người chỉ đường gần gũi nhất với mọi học sinh.

6. Nhân ngày 20/11, tớ chúc cậu luôn vui vẻ, trẻ trung để đưa các em học sinh bước đi trên con đường chinh phục tri thức khó khăn này. Chúc cho chặng đường phía trước của chúng mình sẽ luôn thành công.

Lời chúc 20/11 ngắn gọn sâu sắc nhất bằng tiếng Anh

1. I wish I knew some ways to let you know my gratitude. I feel for you my dear teacher but just can’t say. So I hope this little card will at least show a part of my warmest appreciation that is coming from the bottom of my heart.

Ước gì em có thể bày tỏ lòng biết ơn của em đối với thầy, thầy kính mến của em. Nhưng thật khó để nói nên lời. Em mong rằng tấm thiệp này sẽ bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng em.

2. Teachers ! it is not November 20 I remember you. To me, every days is November 20. I wish you mey, happy forever and you are proudof with your students who are always your good and excellence children.

Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20/11 con mới nhớ đến thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là 20/11. Con kính chúc tthầy mãi vui tươi hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh luôn là con ngoan trò giỏi của mình.

3. On occasion of Vietnam Teacher’s Day, wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.



Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, kính chúc thầy cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.

4. On occasion Vietnam Teacher’s Day, wishing you happiness and more successful in your way. I will alway remember you.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, kính chúc thầy cô luôn hạnh phúc và thành công trên con đường đã chọn. Em sẽ mãi nhớ đến thầy cô.

5. The further I am away from you, the more I am thinking of you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, lucky and happiness.

Càng đi xa em càng nghĩ nhiều về cô. Sự dạy dỗ của cô là vô giá. Và chúng em mãi mãi biết ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều hạnh phúc.

6. Dear teacher, your inspiring words have made a difference in my life. Thanks for making me what I am today. Sending my warm wishes. Happy Teachers’ Day!

Thưa thầy, những lời dạy đầy truyền cảm của thầy đã làm thay đổi cuộc đời con. Cảm ơn thầy đã giúp con trở thành con của ngày hôm nay. Gửi đến thầy những lời chúc chân thành nhất. Chúc mừng thầy nhân ngày Nhà giáo 20/11.

7. A great thanks to you! You are our teachers who give us a voice, an image and a thought to help build our lives.

Xin cảm tạ thầy cô của chúng em, người đã cho chúng em một lời nói, hình ảnh ý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời.

8. We will always be thankful to you For all the hard work and efforts You have put in, for educating us. Happy Teachers Day!

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em gửi lời biết ơn sâu sắc tới thầy cô, những người luôn vất vả và cố gắng để dạy dỗ chúng em nên người.

9. Wish you Happy Vietnamese Teachers' Day!!! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others.

Kính chúc thầy cô Ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui. Người thầy giống như một ngọn nến rực cháy để soi đường cho trò ngoan.

10. I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Vietnamese Teachers" Day!

Con rất may mắn vì được có giáo viên như thầy cô. Thầy cô là người dẫn đường tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

