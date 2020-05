'Quỳ' với quy định mới khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Nhật Bản: 'Cấm la hét lúc tham gia'

Nhiều quy định mới có phần khó hiểu sẽ đi vào áp dụng sau khi Nhật Bản dỡ lệnh phong tỏa do COVID-19, chẳng hạn như việc cấm la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Mới đây, nhóm điều hành công viên giải trí tại Nhật Bản đã đưa ra các phương án để vận hành an toàn hậu đại dịch COVID-19, chuẩn bị cho ngày dỡ lệnh phong tỏa và mở cửa trở lại. Được biết, có nhiều quy định mới tuy có phần có hiểu nhưng sẽ được áp dụng trong thời gian tới đây tại các công viên giải trí trong 'kỉ nguyên COVID'.

Sẽ không còn những màn la hét thả ga như vậy nữa...

Cụ thể, người chơi sẽ cần "kiềm chế phát ra âm thanh lớn", tức không còn được la hét khi đi tàu lượn siêu tốc nữa và phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Không chỉ vậy, những 'con ma' ẩn nấp trong nhà ma ám sẽ phải hóa trang bớt đáng sợ hơn để các khách không... la hét, và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với các người chơi. Các điểm tham quan sử dụng công nghệ thực tế ảo VR sẽ bị tạm dừng hoạt động, trừ khi những cặp kính này được khử trùng sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng.

Thay vào đó phải đeo khẩu trang như vậy

Bên cạnh đó, nhân viên công viên, bao gồm cả những người hóa trang thành linh vật thú nhồi bông và siêu anh hùng đều được khuyến cáo không bắt tay hay đập tay với du khách và duy trì khoảng cách phú hợp. Với những người không thể đeo khẩu trang do tính chất công việc, họ sẽ phải đứng cách khách hàng ít nhất 1m. Một trong những quy định ghi rõ: "Trước những thay đổi mới trong việc chăm sóc khách hàng, nhân viên có thể linh hoạt sử dụng cử chỉ tay kết hợp với ánh mắt để giao tiếp".

Những diễn viên hóa thân thành siêu anh hùng hay kẻ ác khi đang biểu diễn sẽ phải hạn chế tương tác với khán giả, nhằm tránh người xem hò hét. Người bán đồ ăn hay đồ chơi trẻ sẽ không được đặt hàng mẫu, tránh việc Trẻ em đòi chạm chúng. Những điều này được cho là để hạn chế virus SARS-COV-2 lan truyền trong không khí thông qua các giọt bắn hay tương tác.



Đại diện của nhóm điều hành này cho biết dù những hướng dẫn an toàn trên không có tác dụng ngăn chặn hoàn toàn lây nhiễm Đại diện của nhóm điều hành này cho biết dù những hướng dẫn an toàn trên không có tác dụng ngăn chặn hoàn toàn lây nhiễm COVID-19 nhưng cũng sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ. Họ sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch hiệu quả tiếp theo để hạn chế lây lan. Khoảng 30 công viên giải trí lớn ở xứ sở hoa anh đào sẽ phải thực hiện bản hướng dẫn này.

Một số công viên khác cũng áp dụng quy định riêng để đảm bảo an toàn. Fuji-Q-Highland, công viên giải trí nổi tiếng với khu nhà ma ám chỉ cho phép mở cửa những trò chơi ngoài trời và tạm thời chỉ đón tiếp khách tham quan đến từ các tỉnh Yamanashi, Nagano, Niigata và Shizuoka. Hiện tại, nhiều công viên giải trí nổi tiếng ở Nhật như Disneyland ở Tokyo hay Universal Studios ở phía tây Osaka vẫn đóng cửa, chưa rõ thời điểm hoạt động trở lại. Mặc dù vậy, các đơn vị trên cho hay họ đã có kế hoạch cụ thể cho ngày trở lại sắp tới.

Ngày 25/5 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 giảm mạnh trên toàn quốc. Dù vậy, chính phủ nước này vẫn yêu cầu người dân phải cẩn trọng và thích nghi với trạng thái bình thường mới trong "kỷ nguyên Covid-19", như khuyến khích đeo khẩu trang khi ra đường.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ