Bị can trộm 3 chiếc điện thoại di động trốn truy nã làm nhân viên quán karaoke

Ngày 25/8, Ban Chỉ huy Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã bàn giao bị can Nguyễn Ngọc Bình (SN 2002, quê quán thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh; tạm trú tại Quảng Trị) cho Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bị cáo Bình bị bắt giữ vào lúc 14 giờ 20 ngày 24/8 khi Công an TP.Đông Hà kiểm tra quán karaoke Hoàng Tử (đường Nguyễn Trãi, khu phố 9, P.5, TP.Đông Hà). Lúc này, Bình đang là nhân viên của quán.



Qua hồ sơ chứng cứ Bình khai nhận chính là bị can bị truy nã về tội " Trộm cắp tài sản " theo quyết định tra nã bị can vào ngày 10/8/2020 của Công an TP.Hà Tĩnh.

Đối tượng Bình thời điểm bị bắt giữ tháng 4/2020

Theo hồ sơ vụ án, Bình được xác định là nghi phạm trộm 2 chiếc điện thoại di động (trị giá khoảng 15 triệu đồng) tại nhà anh Lưu Xuân Hợp (SN 1975, ngụ P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) lúc 9 giờ ngày 30/4/2020.



Đến ngày 13/5, Công an phường Trần Phú cùng Công an huyện Vũ Quang làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên là Nguyễn Ngọc Bình.



Trước đó Bình còn trộm 1 chiếc điện thoại của của chị Nguyễn Thị Dung (SN 2002, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).



Khi Công an tại Hà Tĩnh đang đang điều tra, thực hiện các thủ tục để khởi tố bị can thì Bình bỏ trốn vào Quảng Trị và xin làm nhân viên tại quán karaoke Hoàng Tử. Được biết, đây là cơ sở kinh doanh giải trí lớn hàng đầu tại Quảng Trị.

Ngày 25/6/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Duy Trường (SN 1990, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) từ Nghệ An vào Đồng Nai phục công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trường là đối tượng trốn truy nã suốt 10 năm liền.

Trong thời gian trốn truy nã 10 năm, Trường đã đổi nhiều công việc khác nhau, thực hiện 20 vụ trộm cắp.

Trước khi bị truy nã, Trường lấy tên giả là Nguyễn Hữu Tiệp và xin vào làm bảo vệ cho công ty Dịch vụ bảo vệ T.L.H. từ tháng 8/2010 rồi được phân làm bảo vệ cho công ty TNHH Ritek - Việt Nam (KCN Amata, TP Biên Hòa).

Tại đây, Trường đã làm thân và cấu kết với đối tượng Trần Ngọc Hùng (SN 1990, quê Lào Cai), và Nguyễn Minh Hoàng (SN 1980, quê Tiền Giang) là công nhân làm việc tại đây để trộm cắp tài sản của công ty.

Cuối tháng 5/2010, cả 3 lên kế hoạch thực hiện phi vụ. Trường dùng 7 miếng bạc bán cho Bùi Minh Huấn lấy 79 triệu đồng. Số còn lại Trường bán cho Hoàng Xuân Danh (thường trú tại phường Tam Điệp, TP Biên Hòa) với giá 200 triệu đồng. Sau khi bán hết số bạc đã lấy trộm nhóm này chia nhau tiền.

Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra và lần lượt truy bắt được 2 đối tượng nhưng riêng Trường đã bỏ trốn. Công an tỉnh phải phát lệnh truy nã toàn quốc.

Ngày 20/6, Đội truy nã – truy tìm (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai) vẫn tìm ra dấu vết, truy bắt Trường khi đang lẩn trốn ở Nghệ An.

Theo Hà Ly/SKCĐ