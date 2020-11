Trọng Hoàng tái hiện kỷ lục V.League của tiền bối Minh Phương

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Nhảy qua dải phân cách như dân chơi, thanh niên ngã sấp mặt phải nhập viện cấp cứu

Thay vì bước qua dải phân cách theo cách bình thường, thanh niên quyết định thực hiện một cú nhảy theo kiểu " dân chơi " cho ngầu ai ngờ xảy ra tai nạn bất ngờ bị ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh tại chỗ.