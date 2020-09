Drama giữa đêm: Trọng Hưng lên mạng 'viết sớ' tố vợ cũ nói sai sự thật, cố chấp không chịu xin lỗi

Bài viết dài như tờ sớ vừa được Nguyễn Trọng Hưng chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Nội dung như sau:

"Thời gian qua tôi đã trải qua những ngày tháng tồi tệ, tôi đã định im lặng nhưng các cụ có câu: Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Vợ cũ đã cố chấp và không công khai sự thật cũng như xin lỗi tôi và gia đình, đồng thời mạng xã hội , các trang thông tin điện tử lại dựa trên câu chuyện sai sự thật của Âu Hà My đăng tải để đồng loạt nhục mạ tôi những ngày qua, do vậy hôm nay tôi xin được đưa mọi thứ ra ánh sáng!

Việc tôi đưa ra ánh sáng là nhằm để mọi người được biết sự thật. Không thể bị những kế hoạch dẫn dắt của My làm cho mọi người bị lừa và đánh giá sự việc một cách không đúng như lâu nay.

Mọi việc tôi đưa ra đều có bằng chứng ở link đính kèm của bài viết.



Đây là những việc tôi muốn mọi người biết về những sự thật của toàn bộ câu chuyện M đã dựng lên thời gian qua.

Bài đăng tố cáo vợ cũ trên mạng của Trọng Hưng

Vấn đề 1: ÂU HÀ MY ĐÃ ĐẶT MÁY GHI ÂM ĐỂ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CÁ NHÂN TÔI VÀ GIA ĐÌNH TÔI.

Âu Hà My đã cùng gia đình lên kế hoạch đặt máy GHI ÂM tại nhà riêng của bố mẹ tôi và trên xe của công ty tôi. Nhưng thật không may cho Âu Hà My trời xanh có mắt lắm.



Đặt máy nghe lén xong Vợ cũ AHM còn không biết là cài máy ghi âm nên nó tự ghi âm khi có tiếng, Thế nào mua về nhà xong lên kế hoạch cài chồng của cả 2 mẹ con bị ghi hết vào máy, xong lại không kịp lấy về thì công an đến kiểm tra lập biên bản thu giữ tang vật.

Việc tự đặt máy ghi âm của hai mẹ con AHM đã vi phạm nghiêm trọng quy định về quyền được bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình tại Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015. Chúng tôi sẵn sàng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm khi có đủ cơ sở chứng cứ theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thu thập chứng cứ, xem xét để có cơ sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh, điều tra theo quy định của Pháp luật nếu đủ dấu hiệu phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác theo Điều 159 Bộ luật hình sự 2015.

Vấn đề 2: CHÚNG TÔI ĐÃ CHÍNH THỨC LY HÔN VỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA 2 BÊN GIA ĐÌNH TỪ NGÀY 24/06/2020

Chúng tôi đã ly hôn kể từ ngày 24/06/2020 với sự chứng kiến của 2 bên gia đình cùng bạn bè thân thiết của Mẹ vợ cũ. Rõ ràng các bên không còn quan hệ hôn nhân trên thực tế, chỉ là chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án về vấn đề hôn nhân, do đó các hai bên không còn các quan hệ chăm sóc, nghĩa vụ vợ chồng theo thỏa thuận thực tế của hai bên từ thời điểm đó.



Tôi có nghe rất nhiều thông tin My đi chơi golf và giao lưu tim hiểu người này người kia. Nhưng tôi và My đã thống nhất là chờ ngày ra tòa ly hôn nữa là xong. Nên việc My có mối quan hệ khác là quyền của My. Tôi có tìm hiểu mối quan hệ khác là quền của Tôi.



Vậy màn Bóc Phốt và theo dõi tôi nhằm mục đích hạ bệ và hạ nhục dánh tiếng của tôi và gia đình tôi với một bản CLIP được cắt ghép khá chuyên nghiệp.

Vấn đề 3: ÂU HÀ MY KHÔNG CÓ THAI - AHM NỢ CỘNG ĐỒNG MẠNG VÀ GIA ĐÌNH TÔI MỘT LỜI XIN LỖI CÔNG KHAI.

Thời điểm mà Âu Hà My đề cập đến, Tôi và Vợ cũ đã ly thân từ lâu, không có quan hệ vợ chồng để dẫn tới có thai giữa tôi và Âu Hà My.



Tôi đã làm đơn đề nghị báo chí xác minh sự việc. Chúng tôi đã nhận được thông tìn từ đại diện bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì: “Rà soát thông tin bệnh nhân trên hệ thống, bệnh viện phụ sản hà nội không có trường hợp nào tên Âu Hà My bị sảy thai tại đây”.



Bằng chứng và ghi âm tôi đã nộp lên cơ quan báo chí và luật sư riêng của tôi, và sắp tới tôi sẽ gửi lên cơ quan có thẩm quyền toà án, còn ai muốn nghe xác nhận trực tiếp từ đại diện bệnh viện phụ sản thì liên hệ với tôi.

Như vậy, hành vi của mẹ con M đến nơi cư trú của bạn tôi, quay phim, ghi hình ảnh của tôi và bạn để tung hê lên mạng xã hội, dùng các tin nhắn cá nhân tự không phải là của tôi tung lên mạng, cho rằng có thai và tôi đã bỏ bê vợ con là các hành vi sai trái. Cụ thể:



Theo quy định tại Điều 20 Hiến pháp 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; ….hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, Theo quy định tại Điều 20 Hiến pháp 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; ….hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, Sức Khỏe , xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”



Theo quy định tại Điều 34, Bộ luật Dân sự 2015 về Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.”

Do đó, theo quy định thì chúng tôi có quyền trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân đã có hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.”, việc xử lý trách nhiệm hành chính sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.



Về trách nhiệm dân sự, chúng tôi có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo các quy định tại Điều 32, Điều 34, Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.



Ngoài ra, chúng tôi đang thu thập các chứng cứ, cơ sở để tố giác hành vi vi phạm của bà M để cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều tra cụ thể xem có các dấu hiệu phạm tội hay không theo các quy định tại Bộ luật Hình sự về các tội danh có liên quan như sau: Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội Làm nhục người khác; Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội Vu khống.



Vấn đề 4: CÔNG TY TÔI VẪN HOẠT ĐỒNG BÌNH THƯỜNG VÀ CHƯA TỪNG PHÁ SẢN. TÔI ĐÃ BỊ HỦY RẤT NHIỀU HỢP ĐỒNG VÌ LÝ DO MÀ ÂU HÀ MY GÂY RA.

Các đối tác đồng loạt quay lưng với tôi, nhiều hợp đồng bị hủy và những lời từ chối ký kết hợp đồng của các đôi tác khi nghe được tôi bị Vợ cũ bóc phốt rằng công ty tôi phá sản. Tố gia đình tôi vay nhà vợ cũ 1 tỷ đồng hoàn toàn không đúng sự thật. Như vậy là vu khống làm hủy hoại danh dự, uy tín và niềm tin của tôi và gia đình tôi.

Chúng tôi sẽ tiến hành yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật khi bị thiệt hại do sự vu khống gây ra.

Vấn đề 5: TÔI KHÔNG Ở RỂ VÀ CŨNG CHƯA BAO GIỜ MUỐN Ở RỂ

Chính my đã xin phép tôi và gia đình tôi để tôi về 59 Cửa Đông sống 1 thời gian với mẹ con My để Mẹ My đỡ buồn.

Vậy tại sao lại vụ khống tôi ở rể? Do vậy thông tin cố tình xuyên tạc như vậy là hoàn toàn sai trái.

Vấn đề 6: VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI HÀNH VI THÔNG TIN KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT ĐỐI VỚI TÔI.

Thứ nhất, tôi yêu cầu Gia Đình Âu Hà My Sang trực tiếp gặp tôi và gia đình tôi để đính chính thông tin sai sự thật và thực hiện các việc cụ thể sau:



- Yêu cầu và cung cấp thông tin đúng sự thật để các trang thông tin điện tử gỡ bỏ các bài viết, thông tin không đúng sự thật về tôi;



- Đăng thông tin lên trang cá nhân mạng xã hội facebook để xin lỗi tôi và đính chính lại thông tin sai trái đã viết về tôi.

Thứ hai, Gia đình My và My có thời hạn 3 ngày, tính từ lúc tôi đăng bài viết này để thực hiện các yêu cầu nêu trên.

Thứ ba, trường hợp Âu Hà My không thực hiện thì tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để yêu cầu xử lý trách nhiệm về hành chính, hình sự, khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền về hành vi trên và tôi có đầy đủ bằng chứng cung cấp cho cơ quan chức năng.



Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi đưa thông tin sai sự thật về tôi khi chưa có bằng chứng thật và làm theo hướng một chiều để sử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ sự thật về những chuyện vừa qua tôi muốn thông tin đến tất cả mọi người, đồng thời cũng là yêu cầu của tôi đến với Âu Hà My và các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc.



Trân trọng."

Bài viết của Trọng Hưng trên MXH cũng kèm theo rất nhiều video ghi âm lại cuộc hội thoại của anh và Âu Hà My để "phân bua" về vụ việc này. Hiện cộng đồng mạng đang chia sẻ bài đăng dữ dội, một nửa ủng hộ Trong Hưng, số khác vẫn đứng về phía cô giáo My. Xem ra drama này vẫn chưa thể kết thúc được. Dân mạng vẫn đang chờ xem màn đáp trả tiếp theo của Âu Hà My sẽ là gì.

Mặc dù vậy, cách đây ít ngày, cô nàng Âu Hà My cũng đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật bố lên mạng, đồng thời cho biết "Im lặng là câu trả lời duy nhất cho tới thời điểm này, vì người đúng thì không cần thanh minh". Theo cô, mọi thứ có lẽ nên dừng lại để tập trung cho công việc và những người thân yêu, trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, còn những chuyện khác không còn quá quan trọng bởi "người đúng thì không cần phải thanh minh".

Một clip được Trọng Hưng chia sẻ trên mạng xã hội

Theo Phương Hoa/SKCĐ