Trọng Hưng sau `phốt` kiện cáo với vợ cũ bỗng phát tướng, liên tục bị cà khịa trên mạng xã hội

Suốt một tháng qua, câu chuyện ly hôn ồn ào giữa Âu Hà My và Trọng Hưng đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội . Những tưởng nam diễn viên chụp ảnh lên chùa quyết định gạt bỏ thị phi sau lưng nhưng hóa ra Trọng Hưng còn quay lại và ồn ào gấp nhiều lần. Cả hai liên tục tố nhau, tung ra hàng loạt clip, hình ảnh, bằng chứng khiến cư dân mạng "quay như chong chóng" theo cặp đôi này.

Trọng Hưng và Âu Hà My gây sóng gió mạng xã hội thời gian vừa qua

Để chứng minh lời nói của mình, anh còn đăng cả dòng story "Hết giờ", ngụ ý nói hết thời gian chơi đùa và dằng dai rồi nữ giảng viên phải xin lỗi anh. Nếu không anh sẽ nhờ Pháp luật can thiệp. Sau tất cả những màn tố cáo nhau cực gắt, Trọng Hưng đã tuyên bố chốt hạ Âu Hà My và gia đình phải công khai xin lỗi anh. Nếu không, nam diễn viên sẽ quyết kiện cô ra toà.

Vậy nhưng cho tới thời điểm hiện tại vụ drama nóng nhất mạng xã hội một thời này lại chìm vào im ắng. Cả Trọng Hưng và Âu Hà My không còn đăng tải thêm bất cứ thông tin gì. Vậy nhưng cộng đồng mạng dường như vẫn chưa muốn "buông tha" cho anh chàng ngoại tình. Mới đây, một tài khoản đã vào trang cá nhân của nam diễn viên Đi qua mùa hạ để bình luận: "Sao không thấy kiện vợ cũ nữa hả anh?". Đáp lại ý kiến này, Trọng Hưng gay gắt nói lại: "Kiện phải up lên đây báo cáo bạn à? Bạn có biết đọc hiểu không?"

Nguyễn Trọng Hưng đáp trả cực gắt



Không dừng lại ở đó, những cư dân mạng hài hước còn cố tình chụp ảnh nhại lại tư thế Trọng Hưng mặc áo nâu sòng, chắp tay đứng bên chùa sau khi sự việc ngoại tình bị phanh phui. Đáp lại cười này, anh khá "căng thẳng: "Đập cho bây giờ". Có thể thấy Trọng Hưng rất bực tức trước những hành động này của anti-fan.

Trọng Hưng bực tức vì liên tục bị anti-fan cà khịa

Vừa qua, Trọng Hưng cũng đã đăng tải hình ảnh Công ty của mình đang làm việc kèm dòng trạng thái: "Việc quan trọng nhất trong đời người không phải bạn đang ở địa vị nào của xã hội, mà là bạn đang đi theo hướng nào trong cuộc đời". Nhiều người cho rằng đây là động thái chứng minh công ty anh không phá sản như nhiều người đồn đoán trước đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ