Trong tháng 9/2020, cả nước có 1.184 vụ tai nạn giao thông khiến 534 người chết, 882 người bị thương

Theo tổng hợp báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về các vụ tai nạn giao thông trong tháng 9/2020 cho thấy cả nước tính từ ngày 15/8/2020 đến 14/9/2020 đã xảy ra 1.184 vụ tai nạn giao thông , làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. Đã giảm 160 vụ tai nạn, giảm 29 người chết; giảm 150 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó đường bộ xảy ra 696 vụ tai nạn, làm 526 người thiệt mạng, 376 người bị thương, tăng 14 vụ, giảm 28 người chết; giảm 14 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.

Số vụ tai nạn giao thông năm nay đã giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái

Tháng 9 năm nay, đường sắt đã xảy ra 5 vụ tai nạn , khiến 4 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Đường thủy xảy ra 6 vụ trong đó có 3 người tử vong và không có ai bị thương. Hàng hải xảy ra một vụ làm chết 1 người và không có ai bị thương.

Cũng trong tháng 9, các vụ va chạm giao thông trên toàn quốc là 476 vụ, bị thương 505 người, giảm 170 vụ tai nạn và giảm số người bị thương là 136 người so với năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020), số vụ tai nạn giao thông trên cả nước là 10.354 vụ, 4.876 người chết và 7.609 người bị thương. So với năm 2019, số vụ tai nạn giao thông đã giảm đáng kể, số người chết giảm 783 người, sống người bị thương giảm 2010 người.

Theo Phương Hoa/SKCĐ