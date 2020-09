Trụ sở mới toanh của YG Entertainment đi vào hoạt động, hoành tráng đúng chuẩn đại gia làng giải trí

YG Entertainment hôm nay thông báo rằng tòa nhà mới của họ, đã đi vào xây dựng được 8 năm, cuối cùng đã hoàn thành và họ bắt đầu chuyển vào tòa nhà mới từ ngày 16 tháng 9. Tòa nhà cực hoành tráng của họ, nằm ở Hapjeong-dong, Seoul, Hàn Quốc ngay bên cạnh văn phòng cũ của họ tòa nhà có tổng cộng 14 tầng - năm tầng ngầm và chín tầng trên mặt đất. Bên trong tòa nhà có diện tích 19.834 mét vuông (213.491 feet vuông), lớn gấp mười lần tòa nhà cũ.

Hình ảnh trong bản thiết kế

Đại diện YG Entertainment chia sẻ: :"Sẽ dễ dàng hơn nếu mua một tòa nhà hiện có đã xây sẵn, nhưng vì chúng tôi làm trong một ngành đặc biệt về âm nhạc, chúng tôi nên cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng ồn quá mức nào làm phiền các doanh nghiệp thương mại và cư dân trong khu vực, và việc khử tiếng ồn hoàn hảo giữa các phòng và các tầng là cần thiết. Để việc cách âm có hiệu quả, chúng tôi cần chú ý tới độ cao của tòa nhà. Bắt đầu từ khâu xây dựng đã rất khó khăn nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng."

Tòa nhà YG Entertainment hiện tại sẽ được kết nối với tòa nhà YG mới thông qua một cây cầu trên mặt đất. Bên trong tòa nhà mới có một loạt các tính năng cực xịn xò, bao gồm một khán phòng nhiều tầng, 7 phòng tập vũ đạo lớn, 7 phòng thu âm lớn và 30 phòng sản xuất âm nhạc cá nhân cho các nghệ sĩ và nhà sản xuất của YG Entertainment sử dụng.

Hình ảnh trong bản thiết kế

Ngoài ra, quán cà phê mới của YG Entertainment sẽ giới thiệu các bữa ăn tự nấu nổi tiếng của công ty, đã được giới thiệu trên nhiều chương trình phát sóng trước đây. Toàn bộ tầng 2 của tòa nhà mới được thiết kế để trở thành khu nhà hàng của công ty, trong khi tầng hầm sẽ bao gồm các cơ sở thể thao và giải trí để tạo sự thuận tiện cho các nghệ sĩ và nhân viên của công ty.

"Đã 10 năm kể từ khi chúng tôi chuyển đến tòa nhà văn phòng trước đây và kể từ đó, số lượng nhân viên và lĩnh vực kinh doanh liên quan đã tăng lên đáng kể. Do đó, chúng tôi đã thuê và sử dụng một số văn phòng xung quanh mình. Giờ đây, chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được hiệu quả cao hơn khi tất cả nhân viên của chúng tôi, những người sống rải rác ở một số văn phòng, tất cả đều tập trung tại tòa nhà mới của chúng tôi vào cuối năm", đại diện YG Entertainment hào hứng chia sẻ về sự kiện "chuyển nhà" trọng đại này.

Hình ảnh thực fan chụp lại

Tòa nhà mới của YG Entertainment cũng sẽ có một khu vực dành riêng cho người hâm mộ. Toàn bộ một tầng của tòa nhà cũ sẽ được chuyển đổi vào cuối năm nay để làm khu vực nghỉ ngơi, khu triển lãm và các cơ sở vật chất tiện lợi cho người hâm mộ sử dụng. Đại diện YG chia sẻ nỗi niềm lo lắng của công ty dành cho các fan: " Trước tòa nhà YG, rất nhiều người hâm mộ nước ngoài đã đến để xem các nghệ sĩ yêu thích của họ, nhưng vấn đề là họ sẽ đứng ngoài đường, kể cả trong mùa đông lạnh giá và mùa hè nóng nực. Chúng tôi đặc biệt lấy làm tiếc vì thiếu các trang thiết bị cơ bản như phòng tắm.

Khi chúng tôi chuẩn bị xây dựng tòa nhà mới, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên dành một khu vực cho các fan và hiện tại chúng tôi rất vui vì có thể cung cấp những tiện ích như vậy tại một không gian bên trong nhà tiện nghi, vì vậy người hâm mộ của chúng tôi sẽ không phải vật lộn trong cái nóng hay cái lạnh. Những người hâm mộ có thể sử dụng không gian trong tòa nhà cũ, nơi rất dễ dàng nhìn thấy tòa nhà mới.

Chúng tôi sẽ giúp nâng cao vị thế của K-Pop trên thị trường âm nhạc toàn cầu bằng cách bồi dưỡng các nghệ sĩ mới trong tòa nhà mới được trang bị những tiện nghi cao cấp nhất của chúng tôi."

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ