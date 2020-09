Thực hư vụ trụ trì chùa Long Thành bị tố chứa đánh bạc, chứa trai bao, bạo hành người già neo đơn

Bài "tố" trên mạng xã hội

Bên dưới bài đăng, tài khoản "Hộ Pháp" còn chia sẻ hình ảnh nhà chùa và một sư thầy được cho là thầy Thượng Tâm - trụ trì chùa Long Thành.

Liên quan đến vụ việc trên, Tỳ kheo Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Long Thành (tên tục là Hoàng Thạch Dũng) đã có bản tường trình gửi đến văn phòng Trung ương 2, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Còn về việc bị "tố" đánh người già neo đơn được nuôi trong chùa rồi lên mạng tìm trai bao đưa về chùa, trụ trì Thích Thiện Tâm khẳng định đó là thông tin bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật. Hiện trụ trì Thiện Tâm đang phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long để làm rõ sự việc.

Hình ảnh tăng ni đánh bài trong chùa

Trước đó vào tháng 9/2019, dư luận hoang mang khi báo Phụ nữ TP.HCM đưa tin, một nữ phóng viên của báo này trong quá trình tác nghiệp điều tra tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã bị Đại đức Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng nhiều lần "gạ tình".

Nữ phóng viên tố sư Toàn đã từng "lấy tay vuốt vào ngực" PV và nói "Vừa cúng xong mệt quá! Cho thầy xin tí khí". Ngoài ra vị sư trụ trì còn có nhiều hành vi, lời nói, cử chỉ không đúng mực khác như: "gạ" PV chat sex, yêu cầu gửi hình ảnh hở hang,... Thậm chí, báo Phụ nữ TP.HCM phản ánh, trong một ngày lễ trang trọng, sư Toàn dẫn đầu đoàn rước lễ hàng trăm Phật tử nhưng sau đó lại có những lời nói tục tĩu, khiếm nhã đối với phóng viên.

Sau khi nhận được phản ánh của báo Phụ nữ TP.HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng loạt yêu cầu Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo xác minh, làm rõ.

Video: Báo phụ nữ TP.HCM