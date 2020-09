Khoảnh khắc vui Tết Trung thu đầu tiên của Trúc Nhi - Diệu Nhi trong hình hài mới

Hai bé gái 15 tháng tuổi lần đầu tiên được đón Tết Trung thu trong hai cá thể riêng biệt, khỏe mạnh. Trước đó, Trung thu năm ngoái, hai con vẫn sống cộng sinh chặt chẽ với nhau và phải chăm sóc đặc biệt.



Trong vòng tay cha mẹ, hai chị em hòa cùng giai điệu rộn ràng của bài hát. Cả hai cùng vỗ tay, múa, say sưa ngắm nhìn hai chú lân vàng biểu diễn và ánh đèn lồng lấp lánh.



Hai bé hiện đã có thể đứng lên đùi cha mẹ để nhún nhảy theo giai điệu, vô cùng linh hoạt. Cùng với 100 bệnh nhi khác, hai chị em được tặng quà bánh, đèn lồng và đồ chơi.

Bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc bệnh viện, cho biết sau hai tháng rưỡi mổ tách dính, Trúc Nhi và Diệu Nhi phục hồi tốt. Hai bé sẽ được về nhà nghỉ ngơi 1 tháng để chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo.



Ban đầu Bệnh viện Nhi đồng Thành phố dự kiến cho hai bé xuất viện vào ngày 30/9 nhưng đã hoãn lại để cha mẹ bé được các kỹ thuật viên và điều dưỡng hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, tập vật lý trị liệu cho con. Hiện mỗi bé đạt cân nặng 7,5 kg.



Hoàng Trúc Nhi Và Hoàng Diệu Nhi là cặp sinh đôi nữ dính liền vùng bụng chậu, 15 tháng tuổi, ngụ quận 9, TP HCM. Hai bé được phẫu thuật tách rời hôm 15/7 sau hơn 1 năm chuẩn bị với sự tham gia của đội ngũ ê kíp 100 nhân viên y tế, chuyên gia hàng đầu các ngành.



Các bác sĩ đánh giá, quá trình bình phục của Trúc Nhi và Diệu Nhi đang đi đúng quỹ đạo như một em bé phát triển bình thường. Các bác sĩ hy vọng các bé có thể đi lại vững vàng khi tròn hai tuổi.

Khoảnh khắc Trúc Nhi - Diệu Nhi phun mưa làm trò với các bác sĩ