Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ được xuất viện vào ngày 30/9

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố dự kiến cho cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất viện ngày 30/9 sau hai tháng rưỡi mổ tách dính. Các bác sĩ cho hay, hai bé sẽ được đón Tết Trung thu tại nhà, được chăm sóc tại nhà 1 tháng sau đó tái khám theo lịch hẹn.



Sau đó, các bác sĩ sẽ chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Dự kiến ca phẫu thuật tới sẽ được tiến hành sau 3 tháng.

Trước khi xuất viện, các bác sĩ điều dưỡng hướng dẫn ba mẹ cháu kỹ lưỡng về chế độ dinh dưỡng, cho con ăn đúng cách bằng thìa cũng như các bài tập vật lý trị liệu, phát triển ngôn ngữ... Hiện hai bé ăn tốt, tự cầm bình sữa uống. Các con bắt đầu tập bò trườn, tập đứng. Khi hai chân trụ đứng vững, các con sẽ tiến đến tập đi.



Bố Hoàng Anh từng tâm sự nằm mơ anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày hai con gái độc lập, khỏe mạnh. "Thấy tương lai con ngày càng tốt hơn, tôi rất vui sướng. Cảm giác này khó mà diễn đạt thành lời", anh chia sẻ.

Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc Trúc Nhi - Diệu Nhi phun mưa làm trò với các bác sĩ